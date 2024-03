Basket, Serie A: tonfo di Reggio Emilia, Treviso vince in rimonta

SERIE A

La Nutribullet trionfa 71-63 recuperando oltre 17 punti dopo il primo quarto, Harrison Mvp

Nell’anticipo del ventiduesimo turno di Serie A di basket cade Reggio Emilia, sconfitta 71-63 sul campo di Treviso. La UnaHotels gioca un primo quarto perfetto, segnando 24 punti e concedendone solamente 7, ma poi viene ripresa, sorpassata e staccata dalla Nutribullet. Harrison gran protagonista di serata, con una prestazione da 18 punti. È la settima vittoria stagionale per i veneti, dieci invece le sconfitte degli emiliani.

NUTRIBULLET TREVISO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 71-63

Successo in rimonta per Treviso, 71-63 in casa contro Reggio Emilia. Primo tempo a due facce: il primo periodo è completamente appannaggio della squadra ospite, che riesce a segnare 24 punti concedendone solamente 7. Galloway e Vitali trascinano la UnaHotels, che però si spegne nei seicento secondi successivi. I veneti rientrano in gara con un ottimo secondo quarto, in cui Olisevicius e Harrison salgono in cattedra: le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 30-25 in favore degli emiliani. Nel terzo quarto i padroni di casa arrivano addirittura al sorpasso, con la tripla di Robinson e l’appoggio di Olisevicius che portano la Nutribullet sul 40-38. Reggio fatica a contenere l’inerzia avversaria, e il terzo periodo si chiude con il quintetto di Vitucci che conduce 47-42. Nell’ultimo periodo i biancoazzurri mettono il turbo, con Harrison che trascina i suoi fino al successo finale. Vince Treviso 71-63 e fa segnare la settima vittoria in campionato, mentre arriva il decimo ko per Reggio Emilia.

TABELLINO

Nutribullet Treviso-UnaHotels Reggio Emilia 71-63

Parziali: 7-24, 25-30, 47-42.

Nutribullet Treviso: Robinson 6 (2/4 da 3), Bowman 6 (1/3, 1/4, 1/2 tl), Allen 5 (2/4, 0/3, 1/1 tl), Olisevicius 16 (7/10, 0/5, 2/4 tl), Paulicap 7 (2/5, 3/4 tl); Harrison 18 (1/3, 3/5, 7/8 tl), Zanelli 9 (1/2, 2/3, 1/2 tl), Faggian 4 (2/2, 0/2), G. Camara (0/1), Mezzanotte (0/1 da 3). N.e.: De Marchi, Torresani. All.: Vitucci.

UnaHotels Reggio Emilia: Weber 4 (2/5, 0/4), Vitali 9 (1/1, 2/4, 1/2 tl), Chillo (0/2 da 3), Galloway 20 (2/6, 3/9, 7/7 tl), Faye 12 (6/10); Uglietti 8 (3/3, 2/2 tl), Atkins 2 (1/5, 0/2), Black 4 (2/3), Smith 2 (0/5 da 3, 2/2 tl), Grant 2 (1/1). N.e.: G.A. Camara, Cipolla. All.: Priftis.

