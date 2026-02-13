Vonn, il video dall'ospedale: "Giorni duri, domani un'altra operazione"

13 Feb 2026 - 19:49
"Domani ci sarà un'altra operazione". Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026 che ha probabilmente posto fine alla sua carriera, dall'ospedale aggiorna i suoi tifosi con un video pubblicato sui social: "Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga - esordisce la 41enne americana, che è stata già sottoposta a 3 interventi per le fratture alla gamba sinistra - Domani avrò un altro intervento chirurgico e spero che vada bene. Se tutto andrà secondo i piani, potrei tornare a casa dopo, anche se poi avrò bisogno di un altro intervento. Non so ancora esattamente cosa comporterà, perché stiamo aspettando esami più approfonditi per capire meglio i prossimi passi."

"In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale sostanzialmente immobile. Però ho tanti amici e familiari che vengono a trovarmi e, come dicevo, le lettere, i messaggi e i fiori sono stati incredibili. Anche lo staff e il team medico qui sono stati fantastici. Mi sento molto fortunata ad avere così tante persone accanto a me che mi stanno aiutando ad affrontare tutto questo - aggiunge l'americana, che trova spazio anche per un messaggio ai compagni di squadra - Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Bravissimi, continuate così! Vi aggiornerò appena posso".

