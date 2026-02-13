Vonn, il video dall'ospedale: "Giorni duri, domani un'altra operazione"

"Domani ci sarà un'altra operazione". Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026 che ha probabilmente posto fine alla sua carriera, dall'ospedale aggiorna i suoi tifosi con un video pubblicato sui social: "Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga - esordisce la 41enne americana, che è stata già sottoposta a 3 interventi per le fratture alla gamba sinistra - Domani avrò un altro intervento chirurgico e spero che vada bene. Se tutto andrà secondo i piani, potrei tornare a casa dopo, anche se poi avrò bisogno di un altro intervento. Non so ancora esattamente cosa comporterà, perché stiamo aspettando esami più approfonditi per capire meglio i prossimi passi."