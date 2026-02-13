Chris Paul annuncia l'addio dopo 21 stagioni in Nba

13 Feb 2026 - 20:46
© Getty Images

© Getty Images

A 40 anni e dopo 21 stagioni in Nba, Chris Paul ha deciso di dire basta. Il play Usa ha annunciato con un post sui social la sua decisione di ritirarsi, un settimana dopo essere stato svincolato dai Los Angeles Clippers, dove era approdato da Toronto all'inizio della stagione ma giocando solo fino a dicembre. Paul è stato una delle stelle del parquet a stelle e strisce e nel suo palmares ci sono anche due ori olimpici con gli Stati Uniti, Pechino 2008 e Londra 2012. Paul ha giocato in molte squadre - New Orleans, dove è stato nominato Rookie of the Year nel 2006, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio fino a Toronto - disputando 1370 partite con una media di 16,8 punti, 9,2 assist e 4,4 rimbalzi. Ha solo sfiorato il titolo Nba, nel 2021, quando giocò le finali con i Phoenix Suns, sconfitti da Milwaukee. "Sono pieno di gioia e gratitudine. Anche se questo capitolo da 'giocatore Nba' è finito, il gioco del basket sarà per sempre radicato nel mio dna - ha scritto il giocatore nel suo messaggio -. Sono nella Nba da più di metà della mia vita, tre decenni. È pazzesco anche solo dirlo!".

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:56
Eurolega: EA7 Milano-Dubai Basketball 78-96
20:46
Chris Paul annuncia l'addio dopo 21 stagioni in Nba
20:31
Wta 1000 Doha: fuori Errani-Paolini
19:49
Vonn, il video dall'ospedale: "Giorni duri, domani un'altra operazione"
18:10
Milano Cortina: Tas respinge ricorso atleta ucraino Heraskevych