Chris Paul annuncia l'addio dopo 21 stagioni in Nba

A 40 anni e dopo 21 stagioni in Nba, Chris Paul ha deciso di dire basta. Il play Usa ha annunciato con un post sui social la sua decisione di ritirarsi, un settimana dopo essere stato svincolato dai Los Angeles Clippers, dove era approdato da Toronto all'inizio della stagione ma giocando solo fino a dicembre. Paul è stato una delle stelle del parquet a stelle e strisce e nel suo palmares ci sono anche due ori olimpici con gli Stati Uniti, Pechino 2008 e Londra 2012. Paul ha giocato in molte squadre - New Orleans, dove è stato nominato Rookie of the Year nel 2006, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio fino a Toronto - disputando 1370 partite con una media di 16,8 punti, 9,2 assist e 4,4 rimbalzi. Ha solo sfiorato il titolo Nba, nel 2021, quando giocò le finali con i Phoenix Suns, sconfitti da Milwaukee. "Sono pieno di gioia e gratitudine. Anche se questo capitolo da 'giocatore Nba' è finito, il gioco del basket sarà per sempre radicato nel mio dna - ha scritto il giocatore nel suo messaggio -. Sono nella Nba da più di metà della mia vita, tre decenni. È pazzesco anche solo dirlo!".