Basket, Eurolega: Milano vince la battaglia di Istanbul, sconfitto l'Efes

LA PARTITA

La battaglia di Istanbul è vittoriosa per l'EA7 Emporio Armani Milano, che sconfigge 97-93 l'Efes dopo due supplementari. Il match sembra iniziare col piede giusto per l'Olimpia, che si porta sul 7-0 e contiene alla perfezione i rivali: i turchi non segnano, infatti, per quattro minuti. Ci pensa però PJ Dozier a lanciare la reazione della formazione di casa, che prima accorcia e poi pareggia: è 16-16 al termine del primo quarto. Alla ripresa delle ostilità l'EA7 si spegne e scivola sul -6, subendo sempre Dozier: quest'ultimo realizza 17 punti nei primi due quarti. Ci pensa LeDay, rientrato dall'infortunio, a suonare la carica con un canestro dalla distanza. A metà gara siamo dunque sul 36-33 e Milano, surrealmente, ha percentuali bassissime: 28% da due, compensato coi liberi. Nel terzo quarto però l'Olimpia non si limita a rispondere colpo su colpo all'Efes, ma dilaga dopo l'ennesima parità sul 48-48. Da qui in poi, le scarpette rosse piazzano un parziale di 11-0: due triple e otto punti per Shields, poi ecco Bolmaro. Nasce così il +11 al termine del terzo quarto (59-48), che vede i turchi segnare solo dodici punti, ma non è ancora finita. Sotto la spinta di Larkin, l'Efes torna infatti sotto e si porta sul -2. Leday prova a consolidare la vittoria dell'Olimpia, ma Dozier è fenomenale: tripla del 73-73 e si va ai supplementari. Sotto gli occhi di Alessia Orro, in tribuna, Milano e l'Efes si giocano tutto nell'extra-time, ma non ne basta uno: Shields pareggia da lontanissimo e Dozier sbaglia l'ultimo tiro, 84-84 e si prosegue. Nel secondo supplementare, invece, i tentativi a ripetizione dell'Efes e di Dozier (34 punti) non vanno a buon fine. Shields porta subito avanti l'Olimpia, che riesce a difendere il +4 fino al termine: è vittoria per 97-93, nonostante gli errori di Guduric. Quarto successo per Messina e i suoi (4-5), che staccano proprio i turchi (3-6) e salgono in classifica. Decisivi, per Milano, i 25 punti di LeDay e i 24 di Shields (Mvp nei supplementari): quest'ultimo ha realizzato sei triple.



IL TABELLINO



ANADOLU EFES ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 93-97



(16-16, 36-33, 48-59, 73-73. 84-84)



Anadolu Efes Istanbul - Larkin 12 (3/6, 2/9), Weiler-Babb 16 (5/7, 2/4), Smits 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Osmani 14 (4/10, 2/3), Yilmaz (0/1 da 3), Loyd 9 (4/7, 0/6, 1/1 tl), Cordinier (0/1, 0/2), Dozier 34 (10/13, 4/6, 2/2 tl), Jones 2 (1/1 da 2). N.e. Hazer, Swider, Mutaf. All. Kokoskov.



EA7 Emporio Armani Milano - Ellis 14 (3/5, 2/5, 2/2 tl), Booker 2 (1/4 da 2), LeDay 25 (3/4, 4/6, 7/8 tl), Guduric 13 (2/4, 2/4, 3/4 tl), Shields 24 (2/4, 6/8, 2/2 tl), Mannion 3 (0/1, 1/4), Bolmaro 10 (2/4 da 2, 6/8 tl), Brooks (0/1, 0/3), Ricci (0/2 da 3), Dunston 4 (2/4 da 2), Sestina 2 (1/2 da 2). N.e. Diop. All. Messina.