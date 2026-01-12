Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Basket, Serie A: l'Olimpia vince 77-71 nel finale a Napoli

Decisivo l'ultimo quarto (25-16): campani ko, ma alle Final Eight di Coppa Italia

di Redazione
12 Gen 2026 - 21:01
© X

© X

La quattordicesima giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria dell'Olimpia Milano a Napoli: finisce 77-71 per la formazione di Poeta, che si conferma terza con 22 punti a -2 dalla vetta occupata da Virtus e Brescia. I campani, qualificati alle Final Eight di Coppa Italia per via dell'esclusione di Trapani dal campionato, cedono nell'ultimo quarto (25-16): decisivi i 20 punti di Armoni Brooks, inutili i 21 di Flagg per la Guerri.

Sesta vittoria consecutiva nella Serie A di basket per l'Olimpia Milano, che batte 77-71 Napoli con una ripresa sontuosa. All'Alcott Arena, infatti, parte meglio la Guerri, che prima di scendere in campo è già sicura dell'accesso alle Final Eight di Coppa Italia vista l'esclusione di Trapani dal campionato. Sulla scia dell'entusiasmo per questo riconoscimento, la formazione campana va avanti 23-15 dopo 10 minuti e all'intervallo lungo è 38-32 per la formazione di casa guidata da Flagg (21 punti a fine gara). Nella ripresa, però, la squadra di Poeta limita il più possibile Napoli al tiro e, allo stesso tempo, trova 45 punti in 20 minuti, trascinata da Armoni Brooks (a quota 20 a fine gara), LeDay (16) e Shields (14): in tre a quota 50 sui 77 totali di squadra. Numeri che permettono all'Olimpia prima di portarsi a un possesso di distanza (55-52) a 10 minuti dalla fine, poi di sorpassare e infine contenere i padroni di casa. Il punto esclamativo lo mette Ellis, che a 27" dalla fine fissa il +8 (71-63), poi finisce 77-71. Poeta si porta così a -2 da Virtus e Brescia. Napoli all'ottavo ko (terzo nelle ultime quattro), ma poco male: giocherà la Coppa Italia ed è a +6 sul quindicesimo posto.

basket
serie a
olimpia milano
napoli

