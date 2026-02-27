Sci, Cdm: Casse il più veloce in seconda prova discesa Garmisch

"Le prove come sempre sono interlocutorie, però è bello essere presente con una sciata che sta evolvendo bene - ha evidenziato Casse - È un buon viatico per le ultime gare di stagione. Domani sarà bello caldo e la neve ne risentirà, ma questo è Garmisch e bisogna scendere così: è una bella pista, c'è velocità, ci sono i curvoni, davvero un tracciato non banale". "Oggi la pista mi è sembrata più veloce e mi sono sentito maggiormente in armonia con i dossi, ieri sbatteva molto di più - ha sottolineato Paris - La neve non è durissima, visto il caldo, ma le condzioni sono buone. Franzoni è stato bravo a gestire la perdita dello sci: sono cose che capitano, anche se non è piacevole". Per Schieder "la pista non è male, speriamo che domani non faccia troppo caldo; sarà importante trovare il pettorale giusto, perchè rispetto agli altri anni la pista sarà completamente al sole. Nella parte alta prendo un po' troppo ma credo di poter limare qualcosa; in basso serve fare attenzione in entrata ed in uscita dalla Ölle, ma servono piste toste così i duri vengono fuori".