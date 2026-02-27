Sci, Cdm: Casse il più veloce in seconda prova discesa Garmisch

27 Feb 2026 - 14:42

Mattia Casse si conferma in ottima confidenza con la Kandahar e fa segnare il miglior tempo nella seconda e ultima prova in vista della discesa di Garmisch Partenkirchen in programma domani, sabato 28 febbraio, a partire dalle 11.15. Sceso con il pettorale numero 15, Casse ha trovato un eccellente ritmo soprattutto nella prima parte del tracciato bavarese, completando la prova in 1'49"42 con un margine di 4 centesimi di secondo sullo svizzero Alexis Monney e di 0"15 sul francese Nils Allegre. Gli svizzeri Rogentin e Odermatt si sono inseriti al quarto e quinto posto, rispettivamente a 0"28 e 0"30, con Florian Schieder 16° a 1"11 e Dominik Paris 23° a 1"61 tallonato da Franjo Von Allmen; ritardo di 1"74 quindi per Guglielmo Bosca, 28°. Discesa in due parti per Benjamin Alliod e Christof Innerhofer, entrambi fermati in pista a seguito delle cadute di Nils Alphand e Elian Lehto che li precedevano, mentre Giovanni Franzoni non ha completato la prova per via dello sganciamento di uno sci, nessuna conseguenza per il bresciano.

"Le prove come sempre sono interlocutorie, però è bello essere presente con una sciata che sta evolvendo bene - ha evidenziato Casse - È un buon viatico per le ultime gare di stagione. Domani sarà bello caldo e la neve ne risentirà, ma questo è Garmisch e bisogna scendere così: è una bella pista, c'è velocità, ci sono i curvoni, davvero un tracciato non banale". "Oggi la pista mi è sembrata più veloce e mi sono sentito maggiormente in armonia con i dossi, ieri sbatteva molto di più - ha sottolineato Paris - La neve non è durissima, visto il caldo, ma le condzioni sono buone. Franzoni è stato bravo a gestire la perdita dello sci: sono cose che capitano, anche se non è piacevole". Per Schieder "la pista non è male, speriamo che domani non faccia troppo caldo; sarà importante trovare il pettorale giusto, perchè rispetto agli altri anni la pista sarà completamente al sole. Nella parte alta prendo un po' troppo ma credo di poter limare qualcosa; in basso serve fare attenzione in entrata ed in uscita dalla Ölle, ma servono piste toste così i duri vengono fuori".

