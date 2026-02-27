Slittino, Nations Cup: Rieder/Kainzwaldner vincono il doppio maschile a St. Moritz

I campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono tornati oggi in pista per vincere la prova di doppio maschile di NationsCup che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di St. Moritz, in Svizzera, penultimo atto stagionale del circuito maggiore. Dopo aver dominato la scena olimpica sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre, i due altoatesini non hanno avuto problemi a firmare la prima discesa in Engadina con il tempo di 53"378 lasciando a oltre un secondo e quattro decimi gli ucraini Mastsinovskyi/Babura e i rumeni Gitlan/Serban. Domani Rieder e Kainzwaldner proveranno a fare altrettanto nella sfida di Coppa del Mondo dove ritroveranno anche l'altro equipaggio azzurro formato da Ivan Nagler e Fabian Malleier. Secondo posto quindi per Nina Zoeggeler nel singolo femminile: l'azzurra di Lana ha chiuso con un gap di soli 36 millesimi di secondo rispetto all'ucraina Tunytska (54"424) con la lettone Zane Kaluma in terza piazza a 0"162. Nel singolo maschile il miglior tempo di giornata è stato siglato dall'austriaco Noah Kallan che con 1'06"408 ha avuto la meglio del lettone Kaspars Rinks (+0"055) e dell'azzurro Alex Gufler, buon terzo a 0"143 con Leon Felderer sesto a 0"668 e Lukas Peccei settimo a 0"806.