Sci, Cdm skicross, Galli 7^ e Deromedis 8° nella prima gara a Kopaonik

27 Feb 2026 - 14:43

ettimo posto per Jole Galli e ottavo per il campione olimpico Simone Deromedis nella prima delle due sfide di Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik, in Serbia: tanto la livignasca quanto il trentino devono alzare bandiera bianca in semifinale, per poi chiudere rispettivamente al terzo e quarto posto la successiva small final. Un appuntamento concluso con una rocambolesca finale: un contatto tra Howden e Wilmsmann innesca una carambola che coinvolge anche Tim Hronek e Kevin Drury che ha la peggio. Howden è l'unico a raggiungere il traguardo ma viene penalizzato con il quarto posto finale, mentre il computo della distanza percorsa premia Hronek con il successo, davanti a Drury e Wilmsmann. A seguire, undicesimo posto per Edoardo Zorzi, out nei quarti, con Federico Tomasoni e Yannick Gunsch trentesimo e trentunesimo. Più lineare la finale femminile che vede la svedese Sandra Näslund imporsi davanti alle due francesi Grillet Aubert e Berger Sabbatel, con la canadese Hannah Schmidt in quarta piazza. Quando mancano sei gare al termine della stagione, Howden sale a quota 643 nella classifica di Coppa del Mondo, con Wilmsmann che supera Deromedis al secondo posto: 494 per il tedesco, 492 per l'azzurro. Jole Galli resta quinta nella classifica di Coppa del Mondo con 382 punti; un testa Näslund con 768 precede Maier (643) e Berger Sabbatel (552). Domani, sabato 28 febbraio, la seconda sfida serba prenderà il via a partire dalle 10.15; l'Italia proporrà ancora Jole Galli al femminile, Deromedis e Gunsch al maschile.

