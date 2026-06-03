BASKET

Basket, Serie A: l'Olimpia travolge 93-68 Brescia, è 2-1 nella serie

Decisiva una super ripresa della squadra di Poeta, che venerdì può chiudere i conti

03 Giu 2026 - 22:10
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Nelle semifinali playoff della Serie A di basket, l'Olimpia Milano batte 93-68 Brescia e conduce ora la serie per 2-1: venerdì, sempre all'Unipol Forum, il primo di due match point. Decisiva la ripresa, perché all'intervallo lungo i padroni di casa sono avanti di una sola lunghezza (44-43). L'attacco della Germani, però, si inceppa nella ripresa, mentre i 20 punti di Shavon Shields risultano decisivi per la formazione di Poeta.

LA PARTITA

L'Olimpia Milano è a una vittoria dalle finali Scudetto: questo il verdetto dopo la prima delle due partite all'Unipol Forum contro Brescia, un 93-68 che non ammette repliche soprattutto per quanto visto nella ripresa, quando i padroni di casa praticamente doppiano la Leonessa. Gara-3 è inevitabilmente a due volti, perché nel primo tempo la Germani, prima in Regular Season, risponde colpo su colpo alla squadra di Poeta, che infatti all'intervallo lungo è avanti di un solo punto (44-43). Il secondo quarto finisce con 25 punti sia per l'Armani che per gli ospiti, che però totalizzeranno lo stesso numero nei due successivi quarti. L'attacco della squadra di Cotelli si inceppa, e stavolta non bastano i 19 punti di Della Valle, perché Bilan resta solo a quota 2. Milano, dall'altra parte, è trascinata dai 20 di Shavon Shields e da altri tre giocatori in doppia cifra: Bolmaro (14), Brooks (12) e Mannion (10). Il risultato è che se si guarda solo al secondo tempo, è 49-25 per l'Olimpia, che quasi totalizza il doppio dei punti. Già sul +14 (67-53) prima dell'ultimo periodo, la partita si chiude di fatto poco dopo metà parziale, quando il tabellone dell'Unipol Forum dice 81-57. Il resto è il conto alla rovescia per il successo di Milano, che il 5 giugno potrà chiudere i conti e andare in finale aspettando Virtus Bologna o Venezia. A Brescia, invece, spetta l'impresa di prendersi gara-4 e rimandare il verdetto all'ultima e decisiva sfida che si giocherebbe al PalaLeonessa.

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