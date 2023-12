Basket, Serie A: l'Olimpia si risolleva e batte la Virtus, Brescia da sola in testa  

BASKET

Non riesce l'aggancio nel finale alle V nere, tradite da Belinelli: vince l'Ea7 Emporio Armani, che si rialza dopo cinque ko consecutivi tra campionato ed Eurolega

L'11a giornata della Serie A sancisce la rinascita dell'Olimpia Milano, che vince nella sfida più attesa dopo cinque sconfitte in tutte le competizioni: la Virtus Bologna va ko col punteggio di 82-80, propiziato da una grande ripresa e dalle ottime prove di Melli (15) e Shields (14). Belinelli è il top-scorer delle V nere, ma abbandona per falli nel momento decisivo. Ne approfitta la Germani Brescia, che travolge Sassari ed ora guida da sola.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-80

Il big match dell'11a giornata della Serie A di basket va all'Olimpia Milano, che si risolleva dopo aver perso tre delle ultime quattro gare di campionato e una serie aperta di cinque ko consecutivi in tutte le competizioni. L'EA7 Emporio Armani non parte bene, ma sa reagire alla spinta virtussina in avvio: il controbreak lo piazza un sorprendente Bortolani, che con cinque punti riporta sotto la formazione di Messina. Si chiude sul 23-21 per le V nere nel primo quarto, ma nel secondo l'Olimpia sale di tono ed effettua il sorpasso: Melli e Shields, che chiuderanno con 15 e 14 punti, sono gli uomini decisivi per la formazione meneghina, che trova un grande impatto anche da Flaccadori e chiude sul 48-44. La Virtus rosicchia il margine in un terzo quarto ricco di colpi di scena e ribaltoni, ma crolla sul più bello. Nell'ultimo parziale infatti i bolognesi si innervosiscono e, dopo aver perso Belinelli per aver raggiunto il limite dei falli a 1'52" dal termine, sbagliano ogni scelta nei secondi finali. Matura così il +3 per l'Olimpia a 6"6 dal termine, che è una seria ipoteca sulla vittoria: Milano manda Hackett dalla lunetta e quest'ultimo sbaglia intenzionalmente il secondo libero per pareggiare sul rimbalzo, ma le V nere sono imprecise e perdono palla. Può festeggiare l'Olimpia, che aggancia Pistoia al settimo posto (6-5). La Virtus incassa una sconfitta pesante, nonostante un punteggio risicato (82-80), e perde la vetta della Serie A: ora guida Brescia, Banchi e i suoi sono secondi con la Reyer e uno score di otto vittorie e tre ko.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-80

(21-23, 48-44, 67-65)

Ea7 Emporio Armani Milano - Lo 14 (3/4, 2/2, 2/2 tl), Tonut, Melli 15 (4/7, 1/4, 4/8 tl), Shields 14 (1/2, 3/8, 3/3 tl), Voigtmann 10 (2/3, 2/4), Poythress, Bortolani 5 (1/1, 1/3), Ricci 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Flaccadori 10 (1/2, 2/4, 2/3 tl), Hall 8 (3/5, 0/3, 2/2 tl). N.e. Kamagate, Caruso. All. Messina.

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 11 (4/8, 1/1), Belinelli 16 (2/5, 4/10); Cacok 2 (1/2 da 2), Shengelia 13 (5/14, 0/1, 3/3 tl), Hackett 9 (2/3, 1/2, 2/4 tl), Lundberg 4 (2/3, 0/5), Smith 7 (2/2, 1/3), Mascolo, Polonara 3 (1/1 da 3), Dunston 10 (2/2, 1/2, 3/4 tl), Abass 5 (1/2, 1/1). N.e. Menalo. All. Banchi

______________________________________________________

GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 110-65

Non c'è storia al PalaLeonessa, dove la Germani Brescia si prende la vetta della Serie A con una prova sontuosa. Della Valle e compagni dominano sin dai primissimi minuti, chiudendo il primo quarto sul +12 contro Sassari, che affonda definitivamente in un secondo periodo dal parziale inappellabile di 33-7. A quel punto per Sassari, che va al riposo sotto di 37 lunghezze, è difficile trovare delle motivazioni e la Germani vola anche sul +50 nel terzo parziale, senza mai perdere il controllo della sfida. L'ultimo periodo è puro garbage time, con Magro che inserisce le seconde linee per dare loro minutaggio e Sassari che accorcia leggermente trascinata da Gombauld, l'unico all'altezza con 17 punti. Vince comunque Brescia con un mostruoso 110-65 e sei giocatori in doppia cifra sui dieci schierati: il top-scorer è Della Valle con 19, davanti a Burnell (16) e al duo formato da Gabriel e Massinburg (15). Nulla da fare per Sassari, che ora è 12a con Scafati (4-7) e paga una prestazione da dimenticare, con un misero 3/22 da tre e una difesa pressochè inesistente contro la nuova capolista della Serie A. La Germani Brescia guida con nove vittorie e due ko, precedendo Bologna e Venezia (8-3).

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 110-65

(29-17, 62-25, 88-38)

Germani Brescia - Christon 7 (2/3, 1/2), Gabriel 15 (3/3, 3/5), Bilan 14 (5/8 da 2, 4/5 tl), Della Valle 19 (2/3, 4/8, 3/3 tl), Petrucelli 12 (3/3, 2/4), Burnell 16 (7/7, 0/3, 2/2 tl), Massinburg 15 (3/6, 3/5), Cournooh 8 (2/3 da 3, 2/2 tl), Akele 2 (1/5, 0/1), Porto (1/2, 0/3). N.e. Cobbins, Tanfoglio. All. Magro

Banco di Sardegna Sassari - Cappelletti 5 (0/3, 1/3, 2/2 tl), Tyree 4 (2/3, 0/3), Gombauld 17 (7/11 da 2, 3/4 tl), McKinnie 9 (4/6, 0/4, 1/3 tl), Charalampopoulos 7 (2/2, 1/7), Piredda, Pisano 2 (1/1, 0/1), Treier 8 (3/4, 0/2, 2/2 tl), Kruslin 9 (3/3, 1/1), Raspino 2 (1/2, 0/1), Gentile 2 (2/2 tl). N.e. Gandini. All. Bucchi.

______________________________________________________

VANOLI BASKET CREMONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 70-76

Cremona si tinge dei colori della Nutribullet Treviso Basket di Frank Vitucci, che ottiene una preziosa vittoria esterna e si porta al penultimo posto in Serie A, scavalcando Brindisi e ottenendo la seconda vittoria stagionale a fronte di nove sconfitte. La Vanoli viene subito aggredita duramente dagli ospiti, che chiudono il primo quarto sul 24-13, ma gettano via il rassicurante +11 con un secondo periodo da dimenticare: Cremona può rimontare e superare, chiudendo sul +8 a metà gara (39-31), con un parziale di 26-7. Qui forse la Vanoli si convince di aver vinto e, complice un Olisevicius da 25 punti, la Nutribullet torna in gara e pareggia sul 52-52. L'ultimo quarto sorride ai trevigiani, che completano la rimonta e ottengono una pesantissima vittoria per 76-70. Non sorride invece Cremona, che scivola al nono posto e manda il suo score in negativo: cinque vittorie e sei ko per i ragazzi di Demis Cavina, appaiati a Tortona.

IL TABELLINO

VANOLI BASKET CREMONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 70-76

(13-24, 39-31, 52-52)

Vanoli Basket Cremona - Adrian 4 (1/2, 0/3, 2/2 tl), Denegri 20 (2/6, 5/8, 1/1 tl), McCullough 14 (3/3, 2/5, 2/3 tl), Zegarowski 2 (1/1, 0/4), Golden 4 (2/5 da 2), Pecchia 6 (2/5, 0/1, 2/2 tl), Lacey 10 (5/7, 0/6), Piccoli 3 (1/2 da 3), Zanotti 7 (2/3, 1/2), Eboua (0/1 da 3). All. Cavina.

Nutribullet Treviso Basket - Bowman 18 (7/10, 1/4, 1/1 tl), Robinson 5 (2/3, 0/1, 1/2 tl), Allen 12 (1/2, 3/6, 1/2 tl), Olisevicius 25 (4/8, 3/8, 8/9 tl), Paulicap 9 (2/3 da 2, 5/6 tl), Zanelli 2 (1/1, 0/2), Harrison 3 (0/2, 1/3, 0/2 tl). N.e. Tadiotto, Faggian, Scandiuzzi, Camara. All. Vitucci.



GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 87-89

I liberi sbagliati di Michal Sokolowski condannano Napoli, che non riesce a rimandare il verdetto all'overtime e perde 89-87 in casa contro Reggio Emilia. L'Unahotels sorride grazie a un grande avvio: dopo il primo quarto è già +13, ma col passare dei minuti la Generazione Vincente dà la sensazione di potersi riavvicinare e, infatti, all'intervallo lungo è 50-44 in favore degli ospiti. Nella ripresa, i campani vanno più volte ad un possesso di distanza dagli emiliani, ma la più grande occasione arriva proprio a 3 secondi dalla fine: Sokolowski subisce fallo e va in lunetta, ma con un clamoroso 0/2 non riesce a pareggiare a quota 89. A fare allora la differenza sono i canestri finali di Hervey, ma sul match è più che evidente l'impronta di Langston Galloway, autore di 24 punti con 5 triple. Reggio Emilia vince e sale a quota 14, agganciando proprio Napoli che non riesce a prendersi, seppur momentaneamente, la vetta della classifica.

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 87-89 (18-31, 44-50, 69-75)

Generazione Vincente Napoli Basket: Zubcic 19 (4/5 da 2, 2/6 da 3, 5/6 tl), Ennis 14 (5/8 da 2, 4/4 tl), Jaworski 9 (1/2, 2/5, 1/1 tl), Owens 17 (4/6, 2/3, 3/3 tl), Sokolowski 3 (1/2 da 3), Pullen 2 (2/4 tl), De Nicolao 12 (4/4 da 2, 4/4 tl), Lever 11 (3/3 da 2, 5/7 tl), Ebeling 0. N.e.: Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia. All.: Milicic.

Unahotels Reggio Emilia: Weber 4 (1/5 da 2, 2/2 tl), Hervey 15 (5/8, 1/7, 2/3 tl), Galloway 24 (3/6, 5/12, 3/3 tl), Faye 10 (5/7 da 2), Vitali 11 (2/4 da 3, 5/5 tl), Smith 10 (2/3 da 2, 2/7 da 3), Uglietti 0, Atkins 10 (5/8 da 2), Chillo 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3). N.e.: Camara, Cipolla, Grant. All.: Priftis