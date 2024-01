Basket, Serie A: Brescia travolge Trento, è in vetta da sola. Sorride Pistoia

SERIE A

La Germani domina contro la Dolomiti Energia, sconfitta 93-69 in un match senza storia. I lombardi mantengono la leadership, aspettando la risposta della Reyer. L'Estra rimonta e batte 78-71 Scafati

© italyphotopress La 17a giornata della Serie A di basket viene inaugurata dalla prova sontuosa della Germani Brescia, che si conferma in vetta (13-4) dando un fortissimo segnale al campionato. La Dolomiti Energia Trentino subisce la quarta sconfitta consecutiva col punteggio di 93-69 e sei giocatori in doppia cifra per la Leonessa, che vola anche sopra il +30 e riscatta il ko dell'andata. Nell'altra gara, l'Estra Pistoia rimonta e batte 78-71 la Givova Scafati.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 69-93

La Germani Brescia si conferma in vetta alla Serie A di basket ottenendo la 13a vittoria in 17 gare, ma soprattutto riscatta uno dei pochi ko dell'andata: la Dolomiti Energia Trentino viene travolta tra le mura amiche con un inappellabile 93-69, mitigato dai minuti finali in controllo dei lombardi. Nel primo quarto regna l'equilibrio, ma Brescia lo spezza dopo il 17-17: un parziale di 8-0 vale il 25-17 con cui si chiude il primo periodo. La Germani prende il controllo delle operazioni e non lo lascia più, con Trento che porta solo tre giocatori in doppia cifra: Grazulis è l'ultimo ad arrendersi, ma la Dolomiti Energia non rientra mai sotto il -12 e affonda nei minuti finali del secondo quarto. Gli ospiti vanno al riposo sul 52-32 e, dopo un terzo quarto in cui non si segna per cinque minuti, allungano a suon di triple: Massinburg è uno degli uomini decisivi per l'allungo finale, che vale il +30 bresciano (77-47). Magro fa ruotare tutta la sua rosa, facendo rientrare Della Valle solo nei minuti finali, e l'ultimo periodo è di puro garbage time. Trento attacca per ridurre il margine e ci riesce, firmando l'ultimo canestro con Udom e chiudendo sul 93-69. Vince nettamente la Germani Brescia, che vola in testa da sola (13-4) aspettando la Reyer Venezia (12-4): sono sei i giocatori in doppia cifra per gli ospiti, capeggiati da Massinburg (17), Christon (13) e Akele (13). Grazulis (16) non riesce ad evitare la sconfitta per Trento, che perde ulteriori posizioni e per il momento è settima (9-8) dopo un'autentica serataccia: 36.6% da due e 26.5% da tre, percentuali che valgono il quarto ko di fila, il quinto nelle ultime sei gare.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 69-93

(17-25, 32-52, 47-77)

Dolomiti Energia Trentino - Stephens 4 (2/2, 0/3), Forray 10 (2/5, 2/3), Biligha 9 (2/6, 1/2, 2/2 tl), Grazulis 16 (2/3, 3/5, 3/5 tl), Baldwin 5 (1/5, 1/3), Ellis 4 (1/3, 0/3, 2/2 tl), Hubb 2 (1/5, 0/5), Alviti 10 (3/4, 1/5, 1/1 tl), Cooke (0/1 da 2), Udom 4 (1/1, 1/5), Niang 4 (2/2 da 2), Conti. All. Galbiati.

Germani Brescia - Christon 13 (4/6 da 2, 5/5 tl), Gabriel 12 (3/4, 2/7), Bilan 4 (2/8 da 2), Burnell 11 (4/7, 1/3, 0/1 tl), Della Valle 12 (2/4, 1/4, 5/5 tl), Massinburg 17 (3/4, 2/4, 5/5 tl), Petrucelli 5 (1/1, 1/1), Cobbins 4 (2/2 da 2, 0/2 tl), Cournooh 2 (1/5, 0/1), Akele 13 (5/6, 1/1), Tanfoglio, Porto. All. Magro

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 78-71

Il duello tra due delle migliori realtà del centro della classifica della Serie A va all'Estra Pistoia, che rimonta dal -12 di metà gara e sconfigge 78-71 la Givova Scafati sulla spinta di Wheatle e Willis, top-scorer con 16 e 15 punti. Ci pensano gli ospiti a interrompere l'equilibrio iniziale della sfida, portandosi sul 10-7 al PalaCarrara ed allungando con un parziale di 7-0: Scafati è in totale controllo della sfida, chiude il primo quarto sul 21-10 con un ottimo Strelnieks e mantiene il +11 fino alla metà del secondo parziale. Qui l'Estra spinge e accorcia sul -6 grazie a Wheatle, ma viene nuovamente ricacciata indietro da Logan e compagni: a metà gara si chiude sul 43-31 per i campani, che non rientrano nel modo giusto dopo la pausa. Pistoia può accorciare con un ottimo Ogbeide e si porta addirittura a un solo punto di svantaggio (50-49) nei minuti finali del terzo quarto, prima che Pinkins e Logan riallunghino sul +6. Un gioco da quattro punti di Willis (tripla e libero) vale il sorpasso dei toscani, che volano sul 62-58 e riescono a reagire al rientro di Scafati, che pareggia con la tripla di Strelnieks (71-71). Le speranze dei campani si infrangono però sul grande finale di Moore, spento fino ai minuti conclusivi: è lui a firmare l'allungo e chiudere il punteggio sul 78-71, provando anche la tripla (senza esito) sulla sirena. Vince Pistoia, che aggancia Trento al settimo posto con uno score di 9 vittorie e 7 sconfitte, riscattando il tonfo di Sassari (107-69). Scivola fuori dalla top-10 Scafati (8-9), nonostante i 19 punti di Strelnieks e gli 11 di Logan.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 78-71

(10-21, 31-43, 51-54)

Estra Pistoia - Willis 15 (4/5, 2/9, 1/1 tl), Moore 7 (2/8, 1/10, 2/2 tl), Saccaggi 3 (1/1 da 3), Hawkins 11 (1/1, 3/6), Ogbeide 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Della Rosa 5 (1/2, 1/2), Del Chiaro 5 (2/3 da 2, 1/4 tl), Varnado 5 (1/1, 1/3), Wheatle 16 (2/3, 4/5). N.e. Dembelé. All. Brienza.

Givova Scafati - Mouaha (0/2 da 2), Rivers 9 (0/2, 3/4), Nunge 3 (0/1, 1/3), Strelnieks 19 (3/4, 4/9, 1/2 tl), Gamble 5 (2/5 da 2, 1/2 tl), A. Gentile 6 (2/6, 0/1, 2/2 tl), Pinkins 9 (1/4, 1/1, 4/4 tl), Rossato 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Logan 11 (1/3, 3/6), Pini 2 (1/2 da 2). N.e. Morvillo, Imade. All. Boniciolli.

RISULTATI E CLASSIFICA