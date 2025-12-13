Basket, Serie A: Venezia ko in casa di Trento, Trieste piega Reggio Emilia

PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 92-82 d.t.s.

Reggio Emilia spreca, Trieste ringrazia e porta a casa la sesta vittoria stagionale nel 92-82 casalingo contro gli emiliani. Gli ospiti comandano dopo i primi dieci minuti (24-16), arrivando anche a toccare il +10 nel secondo periodo grazie ad un super Caupain. I padroni di casa reagiscono e arrivano anche ad un timido sorpasso, ma all’intervallo l’UnaHotels è comunque avanti (43-37). Ramsey, Ross e Toscano-Anderson segnano tanto per i padroni di casa, che riducono sensibilmente il divario: 62-57 con un solo quarto rimasto da giocare. Gli emiliani tornano a premere e arrivano nuovamente sul +9, ma nei minuti finali la difesa di Reggio si sgretola: Ramsey e compagni forzano l’overtime, arrivando fino al 75-75 all’ultima sirena grazie a due liberi glaciali a pochi secondi dal termine. Nei cinque minuti aggiuntivi i friulani segnano 17 punti, subendone solamente 7, per portare a casa la vittoria. Nona sconfitta per Reggio Emilia, in piena zona retrocessione.