Basket, Serie A: Venezia ko in casa di Trento, Trieste piega Reggio Emilia

La Reyer sconfitta 96-90 sul parquet della Dolomiti, UnaHotels ko 92-82 in trasferta
Nell’undicesima giornata di Serie A di basket Venezia viene sconfitta sul campo di Trento: la Dolomiti si impone con il punteggio di 96-90 grazie ad un sontuoso Steward, autore di 19 punti. Serve invece un tempo supplementare a Trieste per superare 92-82 Reggio Emilia: la UnaHotels va avanti a lungo grazie a Caupain (25 punti), poi i padroni di casa strappano il successo nei cinque minuti aggiuntivi con un super Ramsey (25 punti).
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UMANA REYER VENEZIA 96-90
Trento rischia la beffa ma alla fine riesce ad imporsi per 96-90 in casa contro Venezia: la Dolomiti nel corso del primo periodo sembra essere più precisa, al termine del primo quarto il punteggio è sul 20-17. Wiltjer e Parks trascinano però la Reyer nel secondo periodo: 33 punti segnati dagli ospiti al netto dei 17 subiti. I veneti conducono sul 50-37 alla pausa lunga, ma le cose si ribaltano al rientro in campo dagli spogliatoi. Questa volta sono i padroni di casa a segnare 33 punti subendone solamente 17, con Steward che sale in cattedra. Trento allunga sul +10, ma nell’ultimo quarto l’Umana rientra: a pochi minuti dalla fine il punteggio è in parità sul 90-90, ma quando la palla scotta le Aquile aprono un mini-parziale di 6-0 che permette ai trentini di portare a casa i due punti. Terza sconfitta fin qui per Venezia, quinto successo stagionale per Trento.
PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 92-82 d.t.s.
Reggio Emilia spreca, Trieste ringrazia e porta a casa la sesta vittoria stagionale nel 92-82 casalingo contro gli emiliani. Gli ospiti comandano dopo i primi dieci minuti (24-16), arrivando anche a toccare il +10 nel secondo periodo grazie ad un super Caupain. I padroni di casa reagiscono e arrivano anche ad un timido sorpasso, ma all’intervallo l’UnaHotels è comunque avanti (43-37). Ramsey, Ross e Toscano-Anderson segnano tanto per i padroni di casa, che riducono sensibilmente il divario: 62-57 con un solo quarto rimasto da giocare. Gli emiliani tornano a premere e arrivano nuovamente sul +9, ma nei minuti finali la difesa di Reggio si sgretola: Ramsey e compagni forzano l’overtime, arrivando fino al 75-75 all’ultima sirena grazie a due liberi glaciali a pochi secondi dal termine. Nei cinque minuti aggiuntivi i friulani segnano 17 punti, subendone solamente 7, per portare a casa la vittoria. Nona sconfitta per Reggio Emilia, in piena zona retrocessione.