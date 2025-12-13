Rivoluzione basket: nasce la "NBA Europe" dal 2027. Petrucci: "È ufficiale, ci saranno Roma e Milano"

L'Italia reciterà un ruolo da protagonista in questa rivoluzione con il coinvolgimento di Roma e Milano, indicate da Petrucci come le uniche due città tricolori incluse nel progetto. Se nel capoluogo lombardo i lavori sono già in fase avanzata, con l'ipotesi concreta di utilizzare il nuovo impianto di Santa Giulia destinato all'hockey per le prossime Olimpiadi, la Capitale si sta muovendo attivamente per farsi trovare pronta. Il presidente della FIP ha confermato l'interesse concreto di importanti imprenditori romani e di realtà locali come Virtus, Luiss e Stella Ebk, ma il tema centrale resta l'impiantistica. A tal proposito, Petrucci ha svelato di aver ricevuto garanzie dai vertici di Sport e Salute, Diego Nepi e Marco Mezzaroma, per la realizzazione della copertura del Centrale del Foro Italico entro l'estate del 2027. Una soluzione che renderebbe lo storico impianto idoneo al basket, pur mantenendo viva l'alternativa di un riadeguamento del PalaEur o la costruzione di nuove strutture in sinergia con il Comune.