Rivoluzione basket: nasce la "NBA Europe" dal 2027. Petrucci: "È ufficiale, ci saranno Roma e Milano"

Svolta storica: nel 2027 nasce la NBA in Europa. Petrucci conferma: "È ufficiale". Lega a 16 squadre, coinvolte Roma (al Foro Italico) e Milano.

di Redazione
13 Dic 2025 - 10:10

La pallacanestro europea è pronta a vivere una svolta epocale che cambierà per sempre gli equilibri del movimento continentale. Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha rotto gli indugi annunciando, in un'intervista a Il Messaggero, che dal 2027 partirà ufficialmente l'avventura della NBA in Europa. Si tratta di un progetto ormai definito che mira a portare il marchio della lega più famosa al mondo nel Vecchio Continente attraverso un campionato d'élite, pensato per coesistere con le attuali leghe nazionali e garantire comunque la presenza dei giocatori nelle rispettive selezioni nazionali.

Il format a 16 squadre e i colossi del calcio

 Il piano delineato è ambizioso e prevede una lega composta da sedici squadre, strutturata con un sistema misto in cui alcune formazioni avranno il posto fisso sul modello delle franchigie americane, mentre altre vi accederanno per meriti sportivi acquisiti sul campo. Petrucci ha specificato che resterà l'obbligo di partecipazione ai campionati domestici e che questa operazione conferma l'importanza globale del basket. Il torneo coinvolgerà le principali capitali europee come Manchester, Londra, Madrid, Istanbul e Atene, con un forte interesse già manifestato dalle grandi polisportive legate al calcio, dal PSG a Parigi fino al Bayern Monaco, senza escludere la possibile presenza del Barcellona.

Il capitolo Italia: Roma e Milano presenti

 L'Italia reciterà un ruolo da protagonista in questa rivoluzione con il coinvolgimento di Roma e Milano, indicate da Petrucci come le uniche due città tricolori incluse nel progetto. Se nel capoluogo lombardo i lavori sono già in fase avanzata, con l'ipotesi concreta di utilizzare il nuovo impianto di Santa Giulia destinato all'hockey per le prossime Olimpiadi, la Capitale si sta muovendo attivamente per farsi trovare pronta. Il presidente della FIP ha confermato l'interesse concreto di importanti imprenditori romani e di realtà locali come Virtus, Luiss e Stella Ebk, ma il tema centrale resta l'impiantistica. A tal proposito, Petrucci ha svelato di aver ricevuto garanzie dai vertici di Sport e Salute, Diego Nepi e Marco Mezzaroma, per la realizzazione della copertura del Centrale del Foro Italico entro l'estate del 2027. Una soluzione che renderebbe lo storico impianto idoneo al basket, pur mantenendo viva l'alternativa di un riadeguamento del PalaEur o la costruzione di nuove strutture in sinergia con il Comune.

