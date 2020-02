Basket, Serie A: al PalaDozza la Fortitudo Bologna supera 95-92 la Virtus Roma

SERIE A

La Fortitudo Bologna supera la Virtus Roma 95-92 nell’anticipo della 22esima giornata della Serie A di basket. Al PalaDozza i bolognesi si riscattano dopo la sconfitta contro Treviso e rimangono attaccati al treno dei playoff, per Roma diventano otto le sconfitte consecutive in campionato. Nel primo quarto inizio scoppiettante della Fortitudo trascinata dai canestri di Robertson, il primo parziale è di 12-6 dopo cinque minuti. 22-18 il finale di primo quarto in favore dei padroni di casa, buon recupero degli ospiti nell’ultima parte della frazione di gioco. Nel secondo quarto il match è punto a punto, gli uomini di Bucchi aumentano la qualità dei loro attacchi e alla sirena che annuncia l’intervallo lungo il punteggio è di assoluta parità, 41-41. Gli ospiti si fanno trainare dalla leadership di Alibegovic, immarcabile sotto canestro, ma tirano malissimo dall’arco. Il terzo periodo si apre con una tripla di Leunen, che continua a colpire dalla distanza con continuità come nel primo tempo. Anche Aradori e Robertson segnano dall’arco, il gap si allarga e Bucchi è costretto a chiamare timeout. Sims sotto canestro fa quello che vuole, può essere fermato solo con i falli. La Virtus non riesce a rimanere a contatto, a fine terzo quarto il punteggio è 69-57 per i padroni di casa che tirano con il 50% da tre. Nel quarto periodo gli ospiti provano a rientrare con la grinta di Baldasso, ma la squadra di Martino regge l’urto, Robertson e Aradori devastanti davanti. La Fortitudo rallenta molto negli ultimi minuti, le triple di Alibegovic e Baldasso fanno tremare di paura il PalaDozza ma Bologna resiste e vince di tre punti. Pessima la percentuale dall’arco per la Virtus, 29% contro il 48% di una Pompea nettamente più precisa da tre. Top scorer della partita Aradori con 26 punti e un ottimo 5/7 dal perimetro.

