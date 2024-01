Basket: Brescia e Virtus Bologna ko, Milano trionfa a Trento

basket

Le Vu Nere cadono 72-66 contro Reggio Emilia, la Germani perde 88-79 con Brindisi. Bene l'Olimpia, che passa 79-74

© instagram La quindicesima giornata della Serie A di basket sorride a Milano, che vince a Trento 79-74 con Napier decisivo. Ko invece Brescia (vince 88-79 Brindisi, complice uno Sneed da 28 punti) e la Virtus Bologna, che cade a Reggio Emilia 72-66 dopo aver rimontato nel terzo set e aver subito la controrimonta decisiva nei minuti finali. Ok anche Pistoia (64-60 su Cremona), Sassari (79-69 a Pesaro) e Tortona (netto 89-52 su Scafati).

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-79

Riesce a strappare la vittoria Milano, che a fatica piega Trento con il punteggio di 79-74 in trasferta. La Dolomiti parte a razzo, con un primo periodo perfetto da 25 punti segnati e soltanto 14 subiti: Grazulis mette a ferro e fuoco la difesa meneghina, complice con tante palle perse. Napier e Hines aiutano la squadra di Messina a rientrare nei dieci minuti successivi, chiusi con gli ospiti che inseguono di tre lunghezze, sul 41-38. Gli uomini di Galbiati iniziano a soffrire il ritmo di Milano al rientro in campo dopo la pausa lunga, con l’Armani che allunga anche di dieci punti. Verso la fine del periodo Trento riaccende a sua volta la partita, arrivando al -2 con un quarto ancora da giocare. Le due squadre rimangono punto a punto quasi fino alla fine, quando la tripla pesantissima di Napier si insacca per il successo degli ospiti. Nona vittoria in campionato per Milano, che aggancia proprio Trento in classifica: entrambe con sei sconfitte in stagione.

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-EA7 Emporio Armani Milano 74-79 (Parziali: 25-14, 41-38, 55-57)

Dolomiti Energia Trentino: Forray 9 (3/3, 1/3), Stephens 2 (1/2), Biligha 6 (3/4), Grazulis 20 (2/4, 5/7, 1/1 tl), Baldwin 11 (3/5, 1/6, 2/2 tl); Ellis 8 (1/5, 1/5, 3/4 tl), Alviti 9 (2/2, 0/4, 5/7 tl), Cooke 7 (3/6, 1/2 tl), Udom 2 (1/1, 0/2), Conti. N.e.: Niang, Diarra. All.: Galbiati.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 17 (3/5, 2/2, 5/6 tl), Hall 16 (2/4, 3/6, 3/5 tl), Flaccadori 5 (2/4, 0/3, 1/2 tl), Melli 8 (2/5, 1/2, 1/2 tl), Poythress 6 (3/4, 0/2 tl); Bortolani 12 (2/5 da 3, 6/6 tl), Tonut (0/1, 0/3), Ricci 4 (2/3, 0/1), Hines 8 (4/4, 0/1 tl), Voigtmann 3 (0/1, 1/1). N.e.: Kamagate, Caruso. All.: Messina.

HAPPYCASA BRINDISI-GERMANI BRESCIA 88-79

Clamoroso al PalaPentassuglia: Brindisi riesce nell’impresa di piegare Brescia nel match testacoda di questa Serie A, con il punteggio di 88-79. La gara rimane in equilibrio di fatto per tutti i quaranta minuti, con le due formazioni che se la giocano punto su punto e colpo su colpo. Christon e Bilan portano la Germani a mettere il muso avanti al termine dei primi dieci minuti, ma l’HappyCasa non molla un centimetro e resta ampiamente in partita grazie ad un super Sneed. L’ala dei pugliesi (28 punti totali) trascina i suoi fino al +5 nell’ultimo periodo, con Della Valle e compagni che perdono leggermente la scia, a tre minuti dal termine. Massinburg sbaglia la tripla del pareggio pochi secondi più tardi, con il neoarrivato Bartley per l’HappyCasa che è invece glaciale dai 6,75 metri. Vince Brindisi 88-79 e infila la terza vittoria di questo campionato, avvicinandosi a Trento in penultima posizione. Rallenta invece Brescia, con la quarta sconfitta in stagione.

TABELLINO

HappyCasa Brindisi-Germani Brescia 88-79 (Parziali: 19-21, 41-40, 67-63)

HappyCasa Brindisi: Morris 12 (2/4, 2/4, 2/2 tl), Sneed 28 (5/5, 4/8, 6/6 tl), Laszewski 13 (1/3, 1/2, 8/9 tl), Senglin 2 (1/1, 0/2), Bayehe 4 (2/3, 0/1); Lombardi (0/2 da 3), Laquintana, Riisma 3 (1/1 da 3), Bartley 17 (1/2, 3/7, 6/9 tl), Johnson 9 (3/7, 3/3 tl). N.e.: Seck, Malaventura. All.: Sakota.

Germani Brescia: Christon 16 (7/9, 2/2 tl), Bilan 20 (9/12, 2/3 tl), Della Valle 11 (2/3, 1/4, 4/6 tl), Petrucelli 5 (1/3, 1/3), Akele (0/1); Gabriel 10 (0/1, 1/8, 7/8 tl), Brunell 5 (1/2, 1/3), Massinburg 8 (2/4, 1/3, 1/2 tl), Cobbins 2 (1/2), Cournooh 2 (1/1, 0/2). N.e.: Tanfoglio, Porto. All.: Magro.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA-GIVOVA SCAFATI 89-52

Successo di Tortona, che tra le mura casalinghe spazza via Scafati 89-52. I piemontesi mettono le cose in chiaro fin dal primo periodo, con 19 punti segnati e solamente 9 concessi. Gamble prova a riaccendere gli ospiti nel periodo successivo, ma i padroni di casa sono superiori in tutti gli aspetti (soprattutto a rimbalzo). Weems e Severini segnano punti pesanti per la Bertram, che ne fa 30 al rientro in campo dalla pausa lunga, lasciando soltanto le briciole ai propri avversari. La gara va in archivio molto prima rispetto al fischio finale, con i campani che inseguono perennemente, senza dare mai l’impressione di poter ravvivare la gara. Vince Tortona 89-52 e firma la sesta vittoria, al netto di nove sconfitte. Ottavo ko per la Givova, che abbandona il sogno Final Eight.

TABELLINO

Bertram Yachts Derthona Tortona-Givova Scafati 89-52 (Parziali: 19-9, 40-23, 70-41)

Bertram Yachts Derthona Tortona: Obasohan 9 (2/2, 0/2, 5/6 tl), Weems 13 (3/6, 2/5, 1/1 tl), Radosevic 11 (2/3, 2/3, 1/3 tl), Noua 2 (1/2, 0/1), Ross 7 (3/4, 0/4, 1/1 tl); Zerini 5 (1/3, 1/1), Candi 6 (0/1, 2/6), Strautins 6 (1/3, 0/6, 4/4 tl), Baldasso 19 (1/3, 5/9, 2/2 tl), Severini 11 (1/1, 3/6), Thomas. N.e.: Tavernelli. All.: De Raffaele.

Givova Scafati: Gentile 8 (4/10, 0/1), Rossato 8 (1/2, 2/5), Rivers 7 (1/3, 1/3, 2/2 tl), Pini 2 (1/2), Gamble 18 (5/8, 8/10 tl); Imade, Mouaha, Logan (0/6, 0/2), Robinson 7 (2/4, 1/3), Nunge 2 (1/2, 0/1). N.e.: Strelnieks, Morvillo. All.: Boniciolli.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 69-79

Vittoria importante in chiave salvezza per Sassari, 79-69 sul campo di Pesaro. La VL comincia bene nei primi dieci minuti, con Visconti e Cinciarini che trascinano i padroni di casa sul 20-13. Nei due periodi centrali è blackout totale per la Carpegna Prosciutto: Tyree è una furia tra le file dei sardi, con Jefferson e l’ex Charalampopoulos a coadiuvare. La Banco di Sardegna rifila 20 punti di distacco soltanto nel secondo quarto (28-8), e ne segna altri 27 dopo l’intervallo. Pesaro si sveglia troppo tardi, con Visconti che prova rimettere tutto in discussione nei seicento secondi finali. L’ottimo quarto periodo della squadra di Buscaglia non basta: vince Sassari 79-69 e registra la sesta vittoria, scavalcando proprio la squadra marchigiana, che sale in doppia cifra a livello di sconfitte.

TABELLINO

Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 69-79 (Parziali: 20-13, 28-41, 42-68)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Bluiett 6 (0/2, 2/8), Ford 9 (2/4, 1/5, 2/4 tl), Tambone 8 (1/5, 1/5, 3/3 tl), Cinciarini 11 (4/9, 1/6, 0/3 tl), Totè 7 (3/5, 1/2 tl); Visconti 19 (2/2, 4/8, 3/4 tl), Mazzola (0/1, 0/1), Mockevicius 9 (4/5, 1/2 tl). N.e.: Maretto, Stazzonelli. All.: Buscaglia.

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 26 (6/9, 4/7, 2/2 tl), Kruslin 3 (0/1, 1/2), Gombauld 12 (6/10), Jefferson 12 (2/2, 2/5, 2/2 tl), Charalampopoulos 12 (2/5, 1/3, 5/6 tl); Cappelletti 2 (1/4, 0/1), Gentile 2 (1/3, 0/1), Diop 5 (1/5, 3/4 tl), McKinnie 5 (1/1, 1/2). N.e.: Treier, Raspino, Gandini. All.: Bucchi.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-66

Le fatiche europee sembrano farsi sentire nel primo quarto per gli uomini di Banchi, che chiudono sotto il parziale di un punto per mano di un super Hervey, autore di tredici punti su diciassette dei padroni di casa. Il gap nel secondo parziale si apre fino ai sei punti prima dell’intervallo lungo, con la Virtus che fatica a trovare lucidità e forza per ribaltare il punteggio, nonostante un buon Lundberg. Quando riprende il gioco gli ospiti riescono a proporre un basket migliore e costruiscono la propria rimonta, chiudendo il periodo sul +4 in vista dei dieci minuti finali grazie ad Abass e Shengelia. Reggio non ci sta e riesce a recuperare nel giro di due minuti a metà dell’ultimo parziale, passando da uno svantaggio di cinque punti al più sette, che di fatto diventa decisivo ai fini dell’esito finale dell’incontro, terminato 72-66 (Hervey top scorer con 24 punti). Vittoria importante per Reggio Emilia, che aggancia in classifica Trento e Milano e si avvicina proprio alle Vu Nere, rimaste terze dietro a Brescia e Venezia.

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-66 (17-16, 35-29, 49-53, 72-66)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 13 (6/13 da 2, 0/2 da 2, 1/1 tl), Camara n.e, Cipolla n.e, Hervey 24 (4/9 da 2, 4/9 da 3, 4/5 tl), Galloway 13 (3/9 da 2, 2/5 da 3, 1/1 tl), Faye 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Smith 4 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Uglietti 0 (0/1 da 2), Atkins 6 (3/4 da 2), Vitali 9 (1/1 da 2, 2/3 da 3, 1/ tl), Grant 0, Chillo 0 (0/2 da 3). All. Priftis

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 20 (1/2 da 2, 4/10 da 3, 6/7 tl), Pajola 9 (0/3 da 2, 2/3 da 3, 3/6 tl), Mascolo 0 (0/2 da 3), Lomazs 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Shengelia 7 (2/5 da 2, 0/1 da 3, 3/4 tl), Hackett 6 (0/2 da 2, 1/3 da 3, 3/4 tl), Menalo n.e, Polonara 0 (0/2 da 2, 0/1 da 3), Zizic 3 (1/3 da 2, 1/2 tl), Dunston 1 (0/3 da 2, 1/2 tl), Abass 12 (4/8 da 3), Cordinier 7 (1/3 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl). All. Banchi

ESTRA PISTOIA-VANOLI BASKET CREMONA 64-60

Parte meglio la formazione toscana, che conduce fino a pochi secondi dal termine del primo quarto prima di vedersi rimontare dagli ospiti, che trascinati dai dodici punti iniziali di Golden chiudono i dieci minuti sul 14-17. Pistoia riprende subito le redini dell'incontro, viene ripresa nel finale dal +7 ma questa volta riesce a chiudere avanti il parziale con due liberi, arrivando così all'intervallo lungo avanti nel punteggio, guidata da un ottimo Moore. Al ritorno in campo è però Cremona a fare la voce grossa, riportandosi subito avanti ed allungano fino ad aprire il gap a cinque punti in più dei padroni di casa. I toscani ritrovano però le giuste distanze e la precisione sotto canestro e nell'ultimo quarto trovano la forza di vincere la partita per 64-60, staccando proprio la Vanoli in classifica grazie all'ottava vittoria stagionale.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-VANOLI BASKET CREMONA 64-60 (14-17, 34-32, 47-52, 64-60)

ESTRA PISTOIA: Willis 7 (1/5 da 2, 1/7 da 3, 2/2 tl), Della Rosa 8 (1/1 da 2, 2/3 da 3), Blakes 0 (0/1 da 2, 0/3 da 3), Moore 20 (5/9 da 2, 1/3 da 3, 7/9 tl), Metsla n.e, Dembelè n.e, Saccaggi 2 (1/1 da 2), Del Chiaro 0, Wheatle 5 (1/1 da 2, 1/4 da 3), Hawkins 10 (1/3 da 2, 2/6 da 3, 2/2 tl), Ogbeide 12 (5/10 da 2, 2/4 tl), Stoch n.e. All.Brienza

VANOLI BASKET CREMONA: Adrian 6 (2/4 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl), Zegarowski 2 (0/4 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Pecchia 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Denegri 12 (0/2 da 2, 3/8 da 3, 3/5 tl), Lacey 13 (5/8 da 2, 1/4 da 3), Piccoli 0 (0/1 da 3), McCullough 7 (2/3 da 2, 1/9 da 3), Golden 12 (6/10 da 2), Zanotti 2 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Eboua 3 (1/2 da 2, 1/1 tl). All.Cavina