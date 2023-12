Basket: Bologna e Milano non si fermano in Eurolega, anche Venezia e Trento in campo

L'AGENDA EUROPEA

Virtus in casa del Partizan nell'inferno della Stark Arena, Olimpia al Forum contro il Baskonia: tutti gli appuntamenti nella settimana di basket europeo

© IPA Non c'è tempo per riposare per le quattro squadre italiane impegnate tra Eurolega ed EuroCup di basket. Giovedì 28 dicembre in campo sia Bologna che Milano: Virtus nella bolgia della Stark Arena di Belgrado contro il Partizan (del freschissimo ex-virtussino Smith), Olimpia in casa contro il Baskonia. Anche Venezia e Trento saranno impegnate nell'ennesima settimana di basket europeo.

MARTEDÌ 26 DICEMBRE

Trasferta di Santo Stefano in Catalogna per l'Umana Reyer Venezia (record 4-8) di Neven Spahija, che sfida a Badalona la Joventut per il Round 13 di EuroCup. Gli spagnoli, quarti in classifica con 7 vittorie in 12 gare, sono superiori sulla carta alla Reyer, ma dovranno rinunciare a Guillem Vives: la guardia veterana sarà fuori a tempo indeterminato a causa di un dito rotto subito prima della partita del dodicesimo turno contro i Wolves Vilnius.

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

La Dolomiti Energia Trentino (5-7) ospita il 7bet-Lietkabelis Panevezys (5-7) nel Round 13 di EuroCup. La squadra di Paolo Galbiati sta vivendo una stagione a due facce: in campionato vola, in Europa stenta. Davanti al proprio pubblico i trentini cercano una vittoria per entrare nelle prime sei del gruppo B a discapito proprio dei lituani.

© IPA

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Trasferta complicata per la Virtus Segafredo Bologna (11-5) di Luca Banchi, di scena in Serbia in casa del Partizan (9-7) dove il clima della Stark Arena è sempre infernale. Le V Nere stanno stupendo in Europa quest'anno: per tenere il passo delle big serve un'altra impresa contro una squadra che sta dimostrando di meritare il piazzamento in zona playoff e che ha appena ufficializzato Jaleen Smith. L'ex-Bologna ha infatti rescisso il contratto con la Virtus per approdare proprio al Partizan (da tempo sul mercato dopo l'infortunio grave di Aleksa Avramovic) di Zeljko Obradovic.

Il Round 17 di Eurolega di basket continua con l'EA7 Emporio Armani Milano (6-10) di Ettore Messina impegnata per la terza partita in casa consecutiva. Dopo aver ospitato ASVEL e Panathinaikos nel doppio turno della scorsa settimana, affronta l'insidioso Baskonia (9-7) di Dusko Ivanovic. Da tenere d'occhio su tutti Markus Howard e Chima Moneke, ma la forza dei baschi risiede nel collettivo ben amalgamato.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Partizan Mozzart Bet Belgrado-Virtus Segaredo Bologna (giovedì 28 dicembre, 18:30)

EA7 Emporio Armani Milano-Baskonia Vitoria-Gasteiz (giovedì 28 dicembre, 20:30)