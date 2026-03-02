Rugby: Serie A Elite, Colorno si ritira, classifica riscritta

La Federazione italiana rugby ha preso atto della rinuncia della Società Rugby Colorno 1975 a partecipare al Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile 2025/26. Conseguentemente alla rinuncia della Società Rugby Colorno 1975, il Giudice Sportivo Nazionale - sulla base dei regolamenti vigenti - ha disposto l'adeguamento della classifica del massimo campionato nazionale maschile che risulta aggiornata come segue: Femi-CZ Rovigo Delta punti 38; Valorugby Emilia* 37; Petrarca Rugby* e Rugby Viadana 1970 35; Fiamme Oro Rugby 32; Mogliano Veneto Rugby 19; Rugby Vicenza 2025 15; Sitav Lyons 9; Biella RC 8 (*una in meno). La Fir ha informato la Lega Italiana Rugby, insieme alla quale rimane impegnata nel garantire il regolare prosieguo del campionato.