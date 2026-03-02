Europei di tiro a segno, Sollazzo oro nella carabina uomini con record italiano
Prosegue con risultati di grande prestigio il cammino della squadra azzurra ai Campionati Europei a 10 metri in corso a Yerevan, in Armenia. Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato il titolo continentale nella specialità di carabina 10 metri uomini, al termine di una finale combattuta e di altissimo livello tecnico, confermandosi tra i protagonisti assoluti della scena internazionale.
Il tiratore italiano ha chiuso la finale con il punteggio di 252.8 (nuovo record italiano), conducendo la classifica per gran parte della gara e dimostrando grande solidità, concentrazione e capacità di gestione nei momenti decisivi. Sollazzo è riuscito a mantenere il controllo anche nelle ultime serie, respingendo il tentativo di rimonta dello svedese Victor Lindgren, che ha conquistato la medaglia d'argento con il punteggio di 252.4, mentre il bronzo è andato al norvegese Ole Martin Halvorsen.
Per l'atleta azzurro si tratta del primo titolo europeo individuale nella categoria seniores, un traguardo particolarmente significativo che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e ne conferma la costante crescita tecnica e competitiva. Sollazzo aveva già dimostrato il proprio valore a livello continentale conquistando un podio ai Campionati Europei di Hamar nel 2022, ma il successo ottenuto a Yerevan rappresenta un ulteriore salto di qualità e la definitiva consacrazione tra i migliori specialisti europei della disciplina.
Sollazzo ha stabilito anche il nuovo record italiano di finale nella carabina 10 metri uomini, migliorando il precedente riferimento nazionale e confermando il suo eccellente stato di forma.