Europei di tiro a segno, Sollazzo oro nella carabina uomini con record italiano

Il tiratore italiano ha chiuso la finale con il punteggio di 252.8 (nuovo record italiano), conducendo la classifica per gran parte della gara e dimostrando grande solidità, concentrazione e capacità di gestione nei momenti decisivi. Sollazzo è riuscito a mantenere il controllo anche nelle ultime serie, respingendo il tentativo di rimonta dello svedese Victor Lindgren, che ha conquistato la medaglia d'argento con il punteggio di 252.4, mentre il bronzo è andato al norvegese Ole Martin Halvorsen.