Iran: ciclismo, Italia non parteciperà a Coppa del Mondo pista in Australia

A seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non operanti nell'area mediorientale, valutate tutte le possibili soluzioni di viaggio che, tuttavia, non garantivano la partenza dell'intera squadra in un'unica soluzione né l'arrivo con congruo anticipo rispetto all'inizio delle competizioni, la Federazione ciclistica italiana ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla prima prova di Coppa del Mondo pista a Perth in Australia. È quanto si legge in una nota della stessa FCI, in cui spiega che ha ritenuto non sussistano a oggi le condizioni logistiche e organizzative per garantire la trasferta. Considerando l'incertezza attuale e ponendo la massima priorità sulla sicurezza e sull'incolumità di atleti e staff, si è ritenuto necessario, con senso di responsabilità e a tutela del gruppo, rinunciare alla partecipazione.