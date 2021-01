Basket, Olimpia bloccata a Madrid dalla neve. Non gioca in campionato

BASKET

Anche l'Olimpia Milano "ostaggio" del maltempo che da giorni flagella la Spagna. La squadra di Ettore Messina, che venerdì aveva ottenuto una storica vittoria (dopo 16 anni) contro il Real a Madrid appunto, è rimasto bloccata nella capitale iberica per via della perturbazione Filomena che ha imbiancato la città portando tantissima neve. Per questo la Legabasket ha disposto il rinvio della partita della 15° giornata del campionato di Serie A – e prevista alle 17.00 – tra Vanoli Cremona e A|X Armani Exchange Olimpia Milano a data da destinarsi. Il rinvio è stato disposto dalla Lega a seguito delle avverse condizioni metereologiche che hanno determinato, tra l’altro, la chiusura dell’aeroporto e bloccato l’Olimpia a Madrid dopo la partita di Eurolega, rendendo impossibile il rientro della squadra in tempo utile. afp

Milano spera di rientrare entro sera in Italia. La gara sarà recuperata il prima possibile, nonostante il fitto calendario dell'Olimpia Milano, in quanto Cremona è ancora in lizza per un posto alle Final Eight di Coppa Italia: la prima data utile sembra essere quella del 19 gennaio.