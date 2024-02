Basket, oggi la finale di Coppa Italia: Napoli sogna contro la favorita Milano

IL TROFEO IN PALIO

È tempo di grande finale nella Frecciarossa Final Eight 2024, con il match conclusivo del torneo tra EA7 Emporio Armani Milano e Generazione Vincente Napoli Basket

Alle 17:45 l'Inalpi Arena di Torino è pronta ad accendersi per la finalissima che mette in palio il primo trofeo del 2024, la Coppa Italia di basket. Se lo contendono l'EA7 Emporio Armani Milano, famelica nella semifinale contro Venezia, e la Gevi Napoli, che continua a sognare dopo aver battuto Brescia e Reggio Emilia all'overtime dopo una splendida rimonta.

Milano è alla sesta finale in una Final Eight negli ultimi 10 anni, quattro delle quali vinte (2016, 2017, 2021 e 2022). L’unica finale persa è stata quella del 2015 a Desio giocata contro la Dinamo Sassari. Napoli è alla seconda finale dopo quella giocata e vinta nel 2006 a Forlì in finale contro la Lottomatica Roma.

Guai a sottovalutare l'appuntamento, che per Ettore Messina deve essere affrontato con umiltà: "Credo che la mia squadra e i miei giocatori abbiano interpretato la partita sacrificandosi in difesa e passandosi la palla. Abbiamo avuto un calo nel terzo quarto, fisiologico quando chiudi all'intervallo sul +23 e ovviamente per le qualità di Venezia, squadra profonda e competitiva in tutti i ruoli. Abbiamo conquistato un'altra finale e cercheremo di giocare la miglior partita possibile".

Emozionato e speranzoso, il presidente della Gevi, Federico Grassi, ha così parlato ai nostri microfoni: "Ripasso i 6 anni da cui abbiamo iniziato e arrivare qua e arrivare anche alla finale era un sogno. E questo sogno lo stiamo facendo continuare. Io dico che ci dobbiamo divertire, però dico sempre che per me divertirsi è vincere. È chiaro che incontriamo una corazzata come Milano, però... ci proviamo e speriamo di far divertire il pubblico".