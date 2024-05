Milan-Fonseca, inizia la settimana clou: attesa per l'accordo

PANCHINA ROSSONERA

Il francese saluterà il Lille e deciderà il da farsi: rossoneri davanti alle concorrenti

© Getty Images La presenza, a sorpresa, di Roberto De Zerbi sul mercato degli allenatori non sembra aver cambiato i piani del Milan. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni, quella appena iniziata è destinata a essere quella chiave per il capitolo panchina: la dirigenza rossonera ha scelto Paulo Fonseca, e nei prossimi giorni lo stesso allenatore comunicherà la sua decisione definitiva al club di Via Aldo Rossi (lo vuole il Marsiglia ed è nella lista di altre big europee). L'ex Roma, che domenica ha chiuso la Ligue 1 con una grossa delusione (il suo Lille ha pareggiato 2-2 col Nizza perdendo la possibilità di accedere direttamente alla prossima Champions League), vedrà il numero uno del club francese per definire l'addio. Poi l'approdo in rossonero salvo clamorosi colpi di scena, ormai dietro l'angolo.

L'identikit del successore di Pioli era noto da tempo: straniero e non troppo costoso. Fonseca rispetta a pieno le condizioni poste dalla proprietà per buona pace della gran parte dei tifosi del Milan, ancora speranzosi di poter arrivare a Conte o De Zerbi. Il nuovo ciclo in casa rossonera partirà da un allenatore dalla vocazione internazionale come fortemente voluto da Geoffrey Moncada. Il nome di Fonseca mette d'accordo tutta l'area dirigenziale, e non appena il tecnico francese dirà sì la pratica passerà al patron Gerry Cardinale per l'ok definitivo. L'obiettivo è chiudere tutto in questa settimana, per poi concentrarsi sul mercato con la ricerca della punta come assoluta priorità.