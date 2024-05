Tucker contro Galloway: gran duello per un posto in semifinale

I PROTAGONISTI

La sfida decisiva tra Venezia e Reggio passa anche dalle giocate dei due americani, grandi protagonisti nelle prime 4 sfide dei quarti

Protagonisti assoluti nella regular season e, a fasi alterne, nelle prime 4 gare della serie: Rayjon Tucker e Langston Galloway sono pronti a sfidarsi per l'ultima volta in stagione, con l'obiettivo di arrivare in semifinale e alimentare il sogno tricolore di Venezia e Reggio. I due americani sono i leader tecnici delle squadre di Priftis e Spahija, i giocatori in grado di trascinare nei momenti decisivi.

Secondo (Tucker) e sesto (Galloway) nella classifica di MVP della regular season: basterebbe questo per raccontare quanto di buono hanno fatto in questa stagione. Il giocatore della Reyer ha garantito ai compagni 14.7 punti a partita, mentre il contributo di Galloway è persino più alto: 16.9.

Nelle prime quattro sfide c'è stata alternanza non solo nei risultati, ma anche nelle prestazioni dei due. Il trend di Tucker nella serie è in continuo crescendo: appena 3 punti in Gara 1, poi 10, 15 e 24 nel momento determinante per arrivare a Gara 5 e riportare il duello al Taliercio. Quello di Galloway, invece, è stato più altalenante: 18 nella vittoria di Venezia, poi 26 (inutili però a fare 2-0), 5 e 15. Altalena che Galloway ha conosciuto anche all'interno della stessa sfida: in Gara 2 il play sembrava impreciso e fuori dalla partita, ma poi è entrato in ritmo nell'ultimo quarto guidando la rimonta della Unahotels, fino a spaventare Spissu e compagni.

Tucker avrà il vantaggio (non trascurabile, anche se Reggio ha vinto Gara 1 proprio in Veneto) di giocare davanti ai suoi tifosi.

"Sarà una partita molto dura, Reggio Emilia è una squadra tosta e grintosa, che non molla mai. Noi in gara 4 abbiamo dimostrato chi siamo: una squadra che ha lavorato tanto durante l’anno e ha costruito una sua identità. Dobbiamo portare in campo l’inerzia positiva di questa partita, lottando su ogni pallone e giocando insieme. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, sono fantastici e anche a Reggio ci hanno dato una grossa mano. Sarà importante l’apporto del pubblico, noi vogliamo la vittoria anche in gara 5, come l’abbiamo voluta fortemente in gara 4. Ci vediamo al Taliercio!".

Stasera l'ultima, decisiva sfida tra due dei giocatori più forti e spettacolari della Serie A: uno dei due avrà l'occasione di allungare la sua lista di giocate da ricordare anche nelle semifinali.