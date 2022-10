Basket, Nba: ancora super Banchero ma altro ko per Orlando, cade Golden State, Boston espugna Miami

NBA

L’azzurro mette a segno 20 punti con 12 rimbalzi ma i Magic perdono ad Atlanta, sconfitta anche per i campioni in carica contro Denver

© Getty Images Dopo l’esordio da sogno, altro show di Paolo Banchero nella sua seconda partita Nba (20 punti e 12 rimbalzi), ma anche stavolta non basta ai Magic: Orlando ko ad Atlanta per 108-98. Cadono anche i campioni in carica di Golden State, 123-128 contro Denver, mentre Boston firma il colpo esterno a Miami per 111-104. Devastante Morant (49 punti) nella vittoria di Memphis a Houston, sorridono anche New Orleans, Spurs, Washington, Nets, Portland e Utah.

CHARLOTTE HORNETS-NEW ORLEANS PELICANS 112-124

Devastanti Valanciunas e Ingam nella vittoria esterna di New Orleans in casa degli Hornets. Con i loro 30 e 28 punti il lituano e l’americano stendono Charlotte, che si aggrappa inutilmente ai 26 di Hayward. Pelicans che scappano subito nel primo quarto per poi rimanere sempre avanti e sempre in controllo per tutto l’incontro, salvo un piccolo tentativo di rimonta fino al -2 di Charlotte a metà ultima frazione.



INDIANA PACERS-SAN ANTONIO SPURS 134-137

San Antonio prima domina, poi rischia di buttare via tutto nel finale ma alla fine si salva. Spurs che vanno avanti fino al +21 a metà terzo quarto, poi vincono soltanto con tre punti di vantaggio grazie alla super rimonta di Indiana firmata Haliburton e Mathurin (27 e 26 punti). Richardson miglior marcatore degli Spurs con 27 trasformazioni.



WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS 102-100

Successo di misura anche per Washington sui Bulls: nonostante i 32 punti di DeRozan per Chicago, sono gli Wizards a passare dopo un finale da brividi. Avanti di 17 punti nel terzo quarto, Washington si fa rimontare fino al 98 pari a pochi secondi dal termine. Il colpo di coda finale però è a favore dei padroni di casa e Chicago deve arrendersi alla sirena.



ATLANTA HAWKS-ORLANDO MAGIC 108-98

Altra ottima prestazione di Paolo Banchero nella sua seconda partita Nba, ma altra sconfitta per i suoi Orlando Magic. Dopo l’esordio da sogno di due giorni fa, l’azzurro è ancora grande protagonista con 20 punti e ben 12 rimbalzi. Tra i compagni di squadra, meglio di lui in termini di trasformazioni solo Anthony con 25 punti, ma Atlanta si impone grazie a Young e Collins. Beffa per Orlando che riesce a scappare fino al +13 nel secondo quarto salvo poi crollare dopo l’intervallo e subire la rimonta degli Hawks.



BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 109-105

Irving e Durant rispondono a Siakam e i Nets vincono in casa contro Toronto. Per la coppia americana 30 e 27 punti, il camerunense ne fa ben 37 (con la bellezza di 12 rimbalzi e 11 assist) ma non basta. Rimonta di New York, che rinasce da -10 a fine terzo quarto per giocare un ultimo tempo formidabile e dilagare nei minuti finali.



MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 104-111

Nella replica della semifinale dello scorso anno, è ancora Boston a imporsi a Miami. Tatum (29 punti) e Brown (28) trascinano i Celtics, Herro ci prova con 25 trasformazioni per gli Heat. Andamento dell’incontro equilibrato fino al 69 pari a metà terzo quarto, qui Boston accelera e completa l’opera con un super ultimo quarto.



NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 130-106

Nonostante i 26 punti di Bey per Detroit, miglior marcatore della partita, vincono i Knicks sempre in controllo e capaci di portarsi fino al +29 nel terzo quarto. Match senza storia dall’inizio alla fine, Pistons mai in partita, è solo ordinaria amministrazione per Quickley, Barrett e compagni.



HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES 122-129

E’ il Morant show a Houston: con i suoi 49 punti l’americano stende i Rockets e trascina Memphis alla vittoria esterna. Prestazione sublime che oscura le 33 trasformazioni di Green per Houston. Padroni di casa che riescono a scappare sul +18 nel secondo quarto, ma poi parte la rimonta dei Grizzlies: 110 pari a pochi minuti dalla fine, Houston sente il contraccolpo mentre per Memphis ci pensa super Morant.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 126-132

Vittoria all’overtime per Utah: Clarkson ne fa 29, meglio Edwards con i suoi 30 per Minnesota. Timberwolves che sembrano in controllo e scappano subito a +17, la lenta rimonta Jazz si concretizza a metà terzo quarto col sorpasso. Ai supplementari, nel momento clou, il mini-parziale di 7-2 negli ultimi secondi consente a Utah di completare l’opera.



GOLDEN STATE WARRIOS-DENVER NUGGETS 123-128

I campioni in carica di Golden State cadono in casa contro Denver. Curry (34 punti) oscura Jokic (26), ma i Nuggets riescono a prevalere grazie a un super secondo quarto che crea il solco fino al +20 ospite. Nel finale brividi quando parte la rimonta di Golden State, che riesce a portarsi addirittura a -1, ma è solo un sussulto e Denver festeggia un successo di prestigio.



PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHOENIX SUNS 113-111

I 41 punti di Lillard trascinano Portland alla vittoria, inutili i 33 di Booker e i 26 di Ayton per Phoenix. Sono proprio i Suns a provare l’allungo col +12 nel secondo quarto, dopo l’intervallo parte la risalita dei Blazers e la rimonta viene completata nei palpitanti secondi prima della sirena con un finale punto a punto.