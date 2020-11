Basket, Lega A: Olimpia inarrestabile, Cantù ko. Brindisi resta in scia

BASKET SERIE A

L'Olimpia Milano si conferma inarrestabile in Lega A e, battendo Cantù, ottiene il suo ottavo successo in altrettante partite di campionato. Le Scarpette Rosse, sotto 44-43 all'intervallo, vincono 89-71 grazie ad un secondo tempo perfetto. Al secondo posto, si conferma invece Brindisi, che sbanca Sassari vincendo 100-87 e resta a -2 dalla formazione di Messina. Successi anche per Varese e Trento, che piegano Roma (98-88) e Brescia (80-73).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 71-89

Continua il percorso netto in campionato dell'Olimpia Milano, che resta prima a +2 su Brindisi. A partire meglio al PalaDesio, però, è Cantù, al rientro sul parquet dopo quasi un mese di sosta. I padroni di casa rifilano subito un netto 17-6 a Milano, avvio che costringe Messina a chiamare due timeout in 5 minuti. I padroni di casa si affidano alle triple (4/6), mentre l'Olimpia ad Hines e LeDay: è 24-20 alla fine del primo quarto. Nel secondo parziale, sale nettamente in cattedra Sergio Rodriguez: il Chacho fa registrare numeri impressionanti dal perimetro (5/6), ma il secondo parziale è equilibratissimo, con sorpassi e controsorpassi da parte delle due squadre. All'intervallo lungo, è 44-43 per Cantù. Al rientro sul parquet del PalaDesio, l'Olimpia parte forte e piazza l'allungo definitivo: il 30-14 con cui si chiude il terzo quarto non lascia scampo ai padroni di casa, sotto 73-58. Il finale è pura accademia per Milano, che gestisce e chiude sull'89-71. Prestazione sontuosa per Sergio Rodriguez: il Chacho si conferma top scorer con 24 punti, frutto di un 8/10 nel tiro da tre a dir poco strepitoso. Un buon avvio ed una buona prestazione, invece, non bastano a Cantù, che rimedia il terzo ko in campionato nonostante la buona serata dei veterani Smith (18 punti) e Leunen (9 punti, 8 rimbalzi e 5 assist).

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-HAPPY CASA BRINDISI 87-100

Brindisi non si ferma e vince la sua settima partita consecutiva. Al PalaSerradimigni, partono meglio gli uomini di Pozzecco, che volano sull'8-2, ma in chiusura di quarto gli ospiti rifilano un netto 11-2 e chiudono sul 31-23. Il secondo parziale vede Brindisi condurre per tutti i 10 minuti e andare anche sul +14 (55-41), ma all'intervallo lungo è 46-56 per gli uomini di Vitucci. Al rientro sul parquet, il vantaggio dell'Happy Casa viene inizialmente annullato grazie al 15-5 d'apertura: è 61-61. Gli ospiti riescono a riportarsi in vantaggio, ma alla fine del terzo quarto è solo +5 (74-69). Sassari si rimette nuovamente in scia (79-81), ma il parziale di 12-2 chiude definitivamente i giochi: finisce con Brindisi in tripla cifra (100-87) per la seconda volta in stagione, risultato che vale il secondo posto a -2 da Milano e la settima vittoria in otto partite di Lega A grazie a Harrison, che mette a referto 24 punti. Quarto ko invece per Pozzecco (terza sconfitta negli ultimi quattro match), nonostante un Miro Bilac da 29 punti, 7 rimbalzi e un assist.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS ROMA 98-88

Terza vittoria in campionato per Varese, che costruisce il suo successo nel primo tempo. Il primo quarto vede partire meglio Roma, avanti subito 14-8, ma rimontata dai padroni di casa, in vantaggio di 3 punti dopo i primi 10 minuti (20-17) Il secondo quarto è quello decisivo ai fini della vittoria degli uomini di Bulleri: un 28-16 che vale il 48-33 all'intervallo lungo. Roma ha un sussulto d'orgoglio nel terzo quarto: Varese ottiene il massimo vantaggio (+17), ma la Virtus prova a risalire chiudendo sul -10 (71-61) il terzo parziale. Nell'ultimo periodo, però, Varese gestisce: finisce 98-88, successo che permette all'Openjobmetis di volare a quota 6. Decisive le doppie doppie di Scola e Morse, che mettono a referto 19 e 18 punti con 15 e 11 rimbalzi. Sesto ko, invece, per la Virtus Roma, che lotta ma crolla nonostante i 51 punti messi a segno dalla coppia composta da Baldasso (26) e Campogrande (25).

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 73-80

Al PalaLeonessa A2A va in scena un match equilibrato, conquistato da Trento solo nel finale. Primo tempo a due volti: i primi 10' sorridono alla Leonessa, che con un parziale di 11-0 passa dal 12-8 al 23-8 e chiude sul 25-13. Nel secondo periodo, però, la Dolomiti Energia reagisce e, dal massimo vantaggio Brescia di +15, risale fino al +2: è 37-35 per la Germani all'intervallo. L'equilibrio si conferma tale anche nel terzo quarto: allungo in avvio degli uomini di Brienza, risposta dei padroni di casa, con il tabellone che recita 59-59 all'inizio dell'ultimo quarto. Ed è proprio nei primi minuti del quarto periodo che Trento piazza l'allungo decisivo: un parziale di 12-3 che stende Brescia, incapace di reagire. Finisce 80-73 per Trento, che ottiene il suo quarto successo e aggancia Virtus Bologna, Pesaro e Sassari a 8 punti grazie alla serata di grazia di Kelvin Martin, in doppia cifra con 19 punti e 10 rimbalzi. Quarto ko di fila, invece, per la Germani Basket, che resta a quota 4.

