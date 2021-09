Basket, Geas presenta il roster per la stagione 2021/22 di Serie A1

a milano

La squadra intera, assieme alla dirigenza, accolti sulla Torre Allianz di Milano

Allianz e Geas Basket hanno presentato oggi la prima squadra che scenderà in campo per la nuova stagione in A1 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che affianca la squadra femminile di pallacanestro di Sesto San Giovanni sin dalla stagione 2018/2019, partnership recentemente rinnovata fino al 2024. La presentazione del roster per la stagione 2021/2022 si è svolta al 47° piano della sede milanese della Compagnia, alla presenza del dg di Allianz Maurizio Devescovi e del presidente del club sportivo Carlo Vignati, accompagnato dalla squadra al completo, guidata dalla storica capitana Giulia Arcuri, dal direttore tecnico/head coach Cinzia Zanotti, dalla general manager Edy Cavallini e dallo staff della società sportiva.

Ed è stata anche l’occasione per presentare la nuova maglia della prima squadra, indossata dalle giovani atlete per le foto-ricordo scattate dal tetto della Torre Allianz, dove è collocata una copia in scala ridotta della celebre statua della Madonnina.

Devescovi ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership e felici che, ancora una volta, la nostra Torre Allianz sia stata scelta per presentare la squadra dell’Allianz Geas Basket che scenderà in campo nella stagione sportiva 2021/2022. Queste giovani atlete rappresentano al meglio una squadra con una storia importante e con valori, in campo e non, che Allianz condivide appieno. Puntiamo a una stagione sportiva di successo, ricca di soddisfazioni per la squadra e per tutti i tifosi”.

Vignati ha sottolineato: “È un piacere immenso, oltre che un onore, assistere alla presentazione della squadra per la nuova stagione in questa prestigiosa e bella location, sede di Allianz, che con partecipazione e vicinanza ci ha affiancato in questi anni e che, sono sicuro, continuerà a farlo. Tengo a ringraziare ancora una volta, a nome del Geas, oltre che l'importante società, anche il suo direttore generale Devescovi”.



Anche per la stagione che inizierà ufficialmente a inizio ottobre, dopo un settembre fitto di impegni amichevoli di preparazione al campionato, i propositi del gruppo rimangono gli stessi, con un roster e uno staff intenzionati a ottenere i migliori risultati possibili. Una squadra che può puntare su dal profilo internazionale, come l’esterna della nazionale portoricana Jazmon Gwathmey, la pivot Usa Bashaara Graves e l’ala grande serba con nazionalità cipriota Ivana Raca, che in pre-season ha già fatto vedere elementi incoraggianti.

E non solo, perché al loro fianco ci saranno, per la stagione 2021-22, la bandiera del Geas, la storica capitana Arturi, alla sua ventunesima stagione a Sesto, Sara Crudo, ala che nelle ultime due stagioni ha migliorato notevolmente le proprie cifre, Caterina Dotto, play di classe con trascorsi importanti in nazionale A, e Ilaria Panzera, promettente guardia classe 2002 “made in Geas”.

