Geas Basket si prepara alla nuova stagione con la conferma del main sponsor

Ancora insieme

Allianz Geas Basket: rinnovata per tre anni la partnership con il Gruppo assicurativo

Geas Basket Sesto San Giovanni e Allianz avanti insieme: rinnovata per le prossime tre stagioni sportive la partnership che vede il Gruppo assicurativo al fianco della squadra femminile di pallacanestro sin dalla stagione sportiva 2018/2019, dando il nuovo nome di Allianz Geas Basket alla prima squadra. L’accordo per il rinnovo è stato perfezionato nei giorni scorsi: in base al nuovo accordo, Allianz sarà al fianco del Geas Basket, fino al 2024. facebook

Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Siamo lieti di confermare il nostro supporto al Geas Basket per restare al fianco di una squadra che è preceduta dalla sua importante storia e che si caratterizza per approccio leale alla competizione, dedizione, spirito di sacrificio e forte attaccamento alla maglia. Questi valori, impersonati dalle giovani atlete, ispirano anche l’attività quotidiana in Allianz”.

Carlo Vignati, presidente di Geas Basket, ha sottolineato: “Siamo particolarmente orgogliosi della rinnovata fiducia di Allianz per il prossimo triennio, e fieri di portare sulla nostra maglia da gioco il brand di un’azienda così prestigiosa, che ha sempre dimostrato grande vicinanza, partecipazione e affetto per il nostro club".

Il Geas Basket di Sesto San Giovanni è una delle più importanti squadre di pallacanestro femminile italiane, con una lunga e gloriosa storia iniziata nel 1955. Nel 1966 arriva la prima promozione in serie A e, a seguire, la conquista di un palmarès che ha fatto la storia del basket femminile: 2 Coppe Italia (una di A1 e una di A2), 8 scudetti tra il 1970 e il 1978 e la prima Coppa dei Campioni di una squadra italiana, conquistata il 30 marzo 1978 contro lo Sparta Praga.

Il Geas Basket, oltre alla prima squadra, vanta un settore giovanile di grandissima tradizione, avendo conquistato negli anni ben 18 scudetti di categoria (record italiano), ed essendosi affermato come “miglior fornitore” delle squadre azzurre. La Polisportiva Geas ha circa 7.000 iscritti e aggrega atlete e atleti in ben undici discipline: oltre al basket, volley, unihockey, atletica, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, rugby, fitness e tempo libero, pattinaggio su ghiaccio, vela lago e vela mare, con una spiccata prevalenza al femminile.