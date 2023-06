Basket, finale playoff Serie A: l'Olimpia vince al Forum e vola sul 3-2

BASKET

Gara-5 della finale scudetto sorride all'EA7 Emporio Armani Milano, che regola la Virtus Bologna col punteggio di 79-72. Sugli scudi Shields con 22 punti

Sorride l'EA7 Emporio Armani Milano, esplode il Forum. Il verdetto di gara-5 è tutto per i padroni di casa, che vincono 79-72 e si portano sul 3-2 nella finale scudetto dei playoff di Serie A. Dopo un ottimo avvio, l'Olimpia resiste a tutti i tentativi di rientro dei rivali ed effettua l'allungo decisivo nell'ultimo quarto con Melli e un sontuoso Shavon Shields, che chiude con 22 punti. Mercoledì il primo match-point per il titolo a Bologna.

Gara-5 della finale scudetto della Serie A di basket sorride all'EA7 Emporio Armani Milano, che fa esplodere il Forum: l'Olimpia vince 79-72 e si porta sul punteggio di 3-2, interrompendo la serie vincente dei rivali. Il primo scatto è della formazione meneghina, che si porta sul punteggio di 11-5. La Virtus, con un grande Belinelli, si riporta sul punteggio di parità (12-12), ma Shields ristabilisce un margine di sicurezza per l'Olimpia sul +4 (20-16). Ojeleye lo scalfisce con una tripla, ma Hines e Baron fanno nuovamente scappare Milano. Il primo quarto si chiude sul 26-24 per l'EA7 Emporio Armani, con la tripla di Pajola ad accorciare le distanze sulla sirena. L'avvio del secondo quarto ci fa assistere al pareggio di Jaiteh, ma la Virtus si perde e viene travolta dai rivali: Baron è il trascinatore dell'Olimpia, che si porta sul +9. Il parziale di 9-0 viene interrotto dalla tripla di Cordinier e la partita torna combattuta, con Hackett che riporta la Virtus sul -4 (38-34). Si va al riposo sul 42-37 per Milano, coi canestri di Voigtmann e Mickey a stabilire le distanze e una statistica sconfortante per i bolognesi: 26.6% di efficacia da tre.

Il terzo quarto vede lo scatto dell'Armani, che si porta sul +13 grazie a Melli e Biligha, ma la Virtus reagisce e con un parziale di 11-0 accorcia le distanze. Il momento negativo viene interrotto da Napier, che ristabilisce il vantaggio milanese e fa chiudere il terzo quarto sul 59-54. Vibrante l'ultimo periodo, col nuovo allungo dell'Olimpia e la pronta risposta delle V nere, che grazie a Shengelia volano sul -2 (67-65). L'uomo della vittoria per Milano è Shavon Shields, che firma il +6, ma ci mette del suo anche Biligha col canestro del +8 e un inserimento che sorprende la difesa virtussina. A nulla serve la tripla di Belinelli, con Shields che riallunga e il duo Voigtmann-Napier a stabilire il punteggio finale. Vince 79-72 l'Olimpia Milano, che vola sul 3-2 nelle finali scudetto e avrà il primo match point in trasferta nella serata di mercoledì. Mvp del match Shavon Shields con 22 punti, alla Virtus non basta un ottimo Belinelli (17).