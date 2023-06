Basket, finale playoff Serie A: Bologna batte Milano e accorcia sul 2-1  

BASKET PLAYOFF

La Virtus trionfa 69-61 tra le mura casalinghe in gara-3 e rientra nella serie

© ipp Accorcia le distanze la Virtus Bologna in gara-3 nelle finali playoff di Serie A. Le V-nere piegano l’Olimpia Milano 69-61 tra le mura casalinghe della Segafredo Arena, portando la serie sul punteggio di 2-1. Punteggi piuttosto bassi, con entrambe le squadre estremamente intense in difesa. Tra le file degli emiliani grandi prestazioni per Hackett (13 punti) e Teodosic (12 punti). Per l’Armani non è bastato un ottimo Baron da 15 punti.

La Virtus Bologna piega l’Olimpia Milano in gara-3 della finale playoff di Serie A e si porta sul 2-1 nella serie. Gli emiliani trionfano sui lombardi con il punteggio di 69-61. Primo periodo carico di intensità. A partire meglio è il quintetto ospite, che prende il largo con buone percentuali da tre punti. Le V-nere tornano sotto con due triple consecutive, segnate dai due veterani Belinelli e Teodosic. L’Olimpia lavora bene a rimbalzo, soprattutto quello offensivo, e chiude i primi dieci minuti di gioco avanti di due lunghezze, sul 17-15. In avvio di secondo quarto le due squadre commettono qualche errore in più, con l’incontro che resta equilibrato e punto a punto. La Segafredo prova a mettere la freccia verso la metà del periodo, grazie al buon lavoro di Jaiteh e alle pesanti triple di Daniel Hackett e Milos Teodosic. I due canestri di Shields rimettono in piedi l’Armani, che chiude il primo tempo inseguendo di cinque punti, sul 34-29 in favore degli emiliani. Nel terzo periodo le percentuali meneghine calano, con Bologna che rimane invece sui livelli dei primi venti minuti. Belinelli e compagni volano sul +11 grazie al layup di Mickey, approfittando anche degli errori non usuali di Voigtmann e Napier. Le due triple consecutive di Hall danno qualche speranza alla squadra di Messina, che però non ritrova la forza per rientrare. A seicento secondi dal termine la Segafredo è ancora avanti di dieci lunghezze, sul 52-42. Nel quarto periodo Baron prova a dare la scossa ai lombardi, che però non riescono a mettere in ritmo Napier. A cinque dalla fine il canestro di Melli porta l’Olimpia sul -7, ma la tripla di Hackett dà la spallata definitiva alla partita. Vince Bologna 69-61 e accorcia le distanze nella serie, ora sul 2-1 in favore della squadra di Messina.