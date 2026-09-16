Hockey prato, Coppa Asia: il Pakistan chiede di non giocare in India

La Federazione di hockey pachistana (Phf) ha chiesto alla Federazione di hockey asiatica (Ahf) che la sua nazionale maschile possa giocare in campo neutro le gare dell'Asian Champions Trophy in programma nelle città indiane di Mohali e di Jalandhar dal 27 ottobre al 5 novembre: lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti e il giornale pachistano Dawn, secondo i quali la federazione di hockey pachistana nella sua richiesta ha definito "delicata" la situazione bilaterale tra India e Pakistan e ha sostenuto di voler "garantire un ambiente sicuro, dignitoso e favorevole a giocatori e dirigenti". "Non verrà presa in considerazione alcuna richiesta del genere. Non ci sarà alcun cambio di sede. (…) Se vogliono partecipare all'Asian Champions Trophy, dovranno venire in India", ha detto all'agenzia Pti il segretario generale della Federazione di hockey indiana Bhola Nath Singh secondo quanto riporta la stessa testata.