Ufficiale: Ettore Messina torna in Nba, sarà consulente di un suo ex assistente

17 Set 2026 - 09:17
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Sette anni dopo l'addio direzione Milano, Ettore Messina torna in Nba. L'ex coach dell'Olimpia sarà consulente degli Atlanta Hawks sia per la parte tecnica sia per la parte dirigenziale. Lavorerà a stretto contatto con Quin Snyder, il capo allenatore che fu suo assistente al CSKA Mosca nel 2012/13 e con cui lavorò ai Los Angeles Lakers. 

Messina fa ritorno nella Nba dopo le esperienze da assistente proprio con la squadra californiana e la lunga militanza nei San Antonio Spurs nel team del leggendario Gregg Popovich. 

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