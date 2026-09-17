Ufficiale: Ettore Messina torna in Nba, sarà consulente di un suo ex assistente

Sette anni dopo l'addio direzione Milano, Ettore Messina torna in Nba. L'ex coach dell'Olimpia sarà consulente degli Atlanta Hawks sia per la parte tecnica sia per la parte dirigenziale. Lavorerà a stretto contatto con Quin Snyder, il capo allenatore che fu suo assistente al CSKA Mosca nel 2012/13 e con cui lavorò ai Los Angeles Lakers.