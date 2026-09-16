Tennis: anche Alcaraz ottiene il pass per le Atp Finals di Torino

L'Atp con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella Race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori, già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno Slam nell'anno in corso. Alcaraz, quindi, si unisce a Jannik Sinner e Sascha Zverev come terzo qualificato ufficiale.