Basket, Europei: la Germania batte 88-83 la Turchia ed è Campione d’Europa per la seconda volta

Uniche due squadre imbattute nel corso di tutto il torneo, Turchia e Germania si affrontano nella finale di EuroBasket. I turchi hanno dimostrato per tutta la kermesse di avere grande talento e di sapere mettere in difficoltà ogni avversario grazie alle letture tattiche di coach Ataman. I tedeschi hanno invece tenuto per tutta la manifestazione una media punti impressionante e una compattezza che legittima il loro status di Campioni del Mondo in carica. Il primo quarto si apre con un poderoso parziale di 13-2 per la Turchia costruito soprattutto da Osman e Larkin, che costringe la Germania a chiamare un time-out per riorganizzare le idee. Wagner e Bonga cominciano allora a sommare canestri e i tedeschi ricuciono l’intero gap, passando addirittura al sorpasso e chiudendo la frazione inaugurale avanti 24-22. La Turchia non si lascia però impressionare e rimette la testa avanti nel secondo quarto, riattivata dalle giocate energiche di Bona e Sengun. Iniziano a fioccare le triple sul parquet di Riga e la selezione di Ataman completa il primo tempo in vantaggio 46-40. Wagner continua a giganteggiare per la Germania anche a inizio terzo quarto e la formazione di Mumbru si riporta avanti nel punteggio, ispirata pure dagli assist di Schröder, ma Sengun e Osman non sono da meno per i turchi: il talento degli Houston Rockets è indomabile sotto canestro e la Turchia chiude avanti pure il terzo periodo, 67-66. La corsa all’oro si decide allora nell’ultimo quarto, dove le squadre si confrontano punto a punto, canestro dopo canestro. Ad avere la meglio è la Germania, con l’88-83 finale che le permette di vincere EuroBasket 2025 e di laurearsi Campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia (dopo Monaco di Baviera 1993). Bonga chiude la finale con 20 punti, Schröder con una doppia doppia (16 punti e 12 assist). Nonostante uno strabordante Sengun (28 pt.), la Turchia si deve invece accontentare del secondo posto, al termine di un cammino comunque esaltante.