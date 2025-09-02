Basket, Europei: impresa Italia contro la Spagna, azzurri agli ottavi

La quarta giornata della fase a gironi dell'Eurobasket è da ricordare per l'Italia, che compie un'autentica impresa in una sfida ad altissima tensione: gli azzurri sconfiggono infatti 67-63 la Spagna, volano agli ottavi e sono provvisoriamente primi nel girone. La gara che regala una grandissima gioia, paradossalmente, inizia con un autentico incubo: le triple di Aldama e De Larrea annichiliscono gli azzurri, in svantaggio subito per 13-0. Niang e Fontecchio raddrizzano la prestazione azzurra, ma è comunque -8 al termine del primo quarto col punteggio di 18-10. Nel secondo periodo si accendono anche Diouf e Thompson, in un'Italia che lotta e accarezza anche il pareggio sul 25-25. La Spagna si riporta avanti con Aldama e De Larrea, top-scorer con 19 punti (più 10 rimbalzi) e 15 punti, e ricaccia indietro ogni tentativo della nostra Nazionale: siamo sul 36-30 a metà gara. Il terzo quarto rappresenta invece il momento del ribaltone, con Momo Diouf che sale in cattedra e inizia a dominare sotto canestro e nella fase difensiva.