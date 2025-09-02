Basket, Europei: impresa Italia contro la Spagna, azzurri agli ottavi

Vittoria di cuore della nostra Nazionale, che rimonta dal 13-0: strepitoso Diouf, problema alla caviglia per Niang
La 4a giornata della fase a gironi degli Europei di basket fornisce una vittoria pesantissima all'Italia, che in questo momento è prima nel girone C aspettando la sfida conclusiva contro Cipro. Gli azzurri sconfiggono 67-63 la Spagna, rimontando dal maxi-svantaggio iniziale e superando nel terzo quarto le Furie Rosse: monumentale Diouf con 14 punti, doppia doppia per Niang che s'infortuna alla caviglia. Agli iberici non basta Aldama (19).
La quarta giornata della fase a gironi dell'Eurobasket è da ricordare per l'Italia, che compie un'autentica impresa in una sfida ad altissima tensione: gli azzurri sconfiggono infatti 67-63 la Spagna, volano agli ottavi e sono provvisoriamente primi nel girone. La gara che regala una grandissima gioia, paradossalmente, inizia con un autentico incubo: le triple di Aldama e De Larrea annichiliscono gli azzurri, in svantaggio subito per 13-0. Niang e Fontecchio raddrizzano la prestazione azzurra, ma è comunque -8 al termine del primo quarto col punteggio di 18-10. Nel secondo periodo si accendono anche Diouf e Thompson, in un'Italia che lotta e accarezza anche il pareggio sul 25-25. La Spagna si riporta avanti con Aldama e De Larrea, top-scorer con 19 punti (più 10 rimbalzi) e 15 punti, e ricaccia indietro ogni tentativo della nostra Nazionale: siamo sul 36-30 a metà gara. Il terzo quarto rappresenta invece il momento del ribaltone, con Momo Diouf che sale in cattedra e inizia a dominare sotto canestro e nella fase difensiva.
Quest'ultimo raggiungerà quota 14 punti, da miglior marcatore azzurro, e riporta l'Italia a un solo punto. Procida pareggia i conti sul 47-47, poi ecco il sorpasso e il +2 che chiude il terzo periodo. Concitato e carico di errori, invece, il tempo conclusivo: Spissu segna da tre e porta gli azzurri sul 55-50 e sul +5, ma Aldama annulla questo vantaggio. Saliou Niang va ko e lascia il campo per un problema alla caviglia (doppia doppia per lui: 10 punti e 10 rimbalzi), che si spera sia di lieve entità, ma l'Italia non demorde: Diouf annulla ogni tentativo d'attacco rivale e i liberi firmano il nuovo +1 (64-63). Con pochissimi secondi da giocare, la Spagna perde la testa: antisportivo su Spissu e vittoria che viene consegnata all'Italia. Gli azzurri vincono 67-63, si qualificano agli ottavi (già ipotecati prima di giocare) e agganciano la vetta momentanea del girone. La Spagna, invece, è sulla graticola: qualora perdesse con la Grecia, rischierebbe una clamorosa eliminazione nei gironi degli Europei.
