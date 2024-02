Basket, Eurolega: serata perfetta per Milano, il Real Madrid crolla al Forum 

EUROLEGA

L’Olimpia piega la prima della classe 81-76, strepitoso Shields con i suoi 27 punti

Olimpia Milano, al Forum un'impresa Real

















Eccezionale prova dell'Olimpia Milano nel ventiseiesimo turno di Eurolega: l'EA7 trionfa al Forum contro la capolista Real Madrid, con il punteggio di 81-76. Secondo periodo perfetto dell'Armani, con un parziale di 13-0 che dà il via al successo. I Blancos rientrano nel periodo finale, ma non riescono nella clamorosa rimonta. Decisivo un monumentale Shields, autore di 27 punti. Undicesimo successo in Europa per i lombardi.

Undicesima vittoria stagionale in Eurolega per Milano, 81-76 contro la prima della classe, il Real Madrid. La squadra di Messina comincia piuttosto bene, con Shields che segna a raffica nel primo periodo. Musa e Campazzo salgono sugli scudi per gli ospiti, che al termine dei primi dieci minuti sono comunque sotto 23-19. In apertura di secondo quarto arriva il vero grande capolavoro dell’Olimpia: parziale di 13-0 con un Mirotic micidiale dall’arco. Le percentuali dei Blancos non si alzano, con i meneghini che invece continuano ad andare a canestro con continuità: Milano segna ben 25 punti nel quarto che precede la pausa lunga, concedendone soltanto 10. All’intervallo l’EA7 è sopra 48-29. Nel terzo periodo le Merengues continuano a litigare con il ferro, mentre Shields è una furia tra le file dei padroni di casa. Gli spagnoli rosicchiano qualche punto nel finale, ma restano comunque a 12 punti di distanza a seicento secondi dal termine. Le due triple consecutive di Rodriguez riaprono tutto in avvio del quarto periodo, con la squadra di Jesus Mateo che torna sul -7. L’Armani va in blackout quasi totale in attacco, con gli avversari che rientrano anche sul -2, ma nel momento più difficile Shields e Mirotic fanno ancora la differenza: vince Milano 81-76 e fa segnare l’undicesima vittoria. Quarto ko per il Real Madrid, che rimane saldamente in testa all’Eurolega al netto dei ventidue successi.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid 81-76

Parziali: 23-19, 48-29, 66-54.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 8 (3/4, 0/5, 2/3 tl), Melli 2 (0/1, 0/4, 2/4), Ricci (0/1 da 3), Shields 27 (5/6, 4/8, 5/6 tl), Voigtmann (0/3, 0/2); Lo 8 (2/4, 1/3, 1/2 tl), Hall 4 (2/6, 0/1), McGruder 7 (2/6, 1/1), Mirotic 23 (1/2, 6/7, 3/3 tl), Hines 2 (1/4). N.e.: Tonut, Poythress. All.: Messina.

Real Madrid: Campazzo 8 (2/3, 1/3, 1/1 tl), Hezonja 11 (1/2, 2/4, 3/4 tl), Musa 12 (1/1, 2/2, 4/4 tl), Deck 10 (0/1, 2/4, 4/4 tl), Tavares 8 (3/5, 2/4 tl); Causeur, Fernandez 3 (1/4 da 3), Rodriguez 9 (0/1, 3/7), Poirier 6 (2/6, 2/2 tl), Llull 4 (1/3, 0/3, 2/3 tl), Yabusele 5 (2/3, 0/1, 1/2 tl). N.e.: Abalde. All.: Mateo Diez.

