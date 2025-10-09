Basket, Eurolega: serata amara per le italiane, cadono Bologna e Milano

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 79-82

Milano lotta con le unghie e con i denti ma non riesce nella rimonta contro il Monaco: al Forum vincono gli ospiti 82-79. Fin dal primo periodo i due ex James e Mirotic fanno capire ai padroni di casa l’andamento della gara: tanto ritmo e 22-17 dopo i primi dieci minuti. L’Olimpia resta a contatto nel secondo periodo, con Booker che inizia a scatenarsi. All’intervallo conducono ancora i monegaschi, sul 41-36. Anche Brown, Guduric e Shields vanno in doppia cifra di punti, e nell’ultimo quarto l’Armani torna a contatto: Guduric segna otto punti di fila per tornare sul -2, ma Mirotic e Strazel sono glaciali dalla lunetta nel finale. Con questa vittoria il Monaco sale a 2 successi, due ko invece per Milano.