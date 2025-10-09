Basket, Eurolega: serata amara per le italiane, cadono Bologna e Milano

Virtus sconfitta 90-79 a Parigi: l’Olimpia non riesce nella rimonta, il Monaco passa 82-79 al Forum
Nel terzo turno di Eurolega di basket arrivano due sconfitte per le squadre italiane coinvolte: Bologna non entra mai in partita in trasferta e viene sconfitta 90-79 sul parquet di Parigi. Super Hifi per i padroni di casa, autore di 20 punti: alle V-nere non bastano i 21 di Morgan. Cade anche Milano, ko in casa contro il Monaco. Booker (15 punti) prova ad avviare la rimonta, ma gli ex James (18 punti) e Mirotic (7 punti) condannano l’Olimpia.
PARIS BASKETBALL-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-79
Seconda sconfitta consecutiva per Bologna, ko 90-79 anche sul parquet di Parigi. Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato (chiuso sul 24-24), i padroni di casa iniziano a prendere il largo, trascinati da M’Baye e Faye. I francesi vanno anche sopra di 17 punti, poi Niang rimette le cose a posto per gli emiliani sul 49-40 all’intervallo. Dopo la pausa lunga le cose non cambiano: Hifi e M’Baye sono una furia tra le file dei parigini, con le V-nere che non riescono più a rientrare. Seconda vittoria per Paris nelle prime tre partite, altrettante sconfitte per Bologna.
TABELLINO
Paris Basketball-Virtus Segafredo Bologna 90-79
Parziali: 24-24, 49-40, 72-60.
Paris Basketball: Hifi 20 (2/3, 4/11, 4/5 tl), Morgan 2 (1/2, 0/4), Faye 6 (3/6 da 2), M’Baye 12 (2/3, 2/4, 2/3 tl), Hommes 11 (1/2, 3/5); Cavaliere 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Herrera 7 (0/3, 2/7, 1/1 tl), Ayayi 3 (1/1 da 3), Dokossi 2 (1/1 da 2, 0/5 tl), Bako 6 (2/6 da 2, 2/4 tl), Ouattara 8 (1/2, 1/3, 3/6 tl), Willis 10 (3/3, 1/4, 1/1 tl). All. Tabellini.
Virtus Segafredo Bologna: Pajola 8 (1/2, 2/2), Edwards 11 (2/4, 1/7, 4/4 tl), Smailagic 8 (1/1, 2/4), Jallow 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Alston Jr. 3 (0/1, 1/3); Vildoza 4 (2/3, 0/2), Niang 10 (4/5 da 2, 2/4 tl), Taylor 3 (1/1 da 3), Hackett 4 (0/3 da 3, 4/4 tl), Morgan 21 (5/6, 3/7, 2/2 tl), Diouf 6 (2/5 da 2, 2/2 tl). N.e. Diarra. All. Ivanovic.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 79-82
Milano lotta con le unghie e con i denti ma non riesce nella rimonta contro il Monaco: al Forum vincono gli ospiti 82-79. Fin dal primo periodo i due ex James e Mirotic fanno capire ai padroni di casa l’andamento della gara: tanto ritmo e 22-17 dopo i primi dieci minuti. L’Olimpia resta a contatto nel secondo periodo, con Booker che inizia a scatenarsi. All’intervallo conducono ancora i monegaschi, sul 41-36. Anche Brown, Guduric e Shields vanno in doppia cifra di punti, e nell’ultimo quarto l’Armani torna a contatto: Guduric segna otto punti di fila per tornare sul -2, ma Mirotic e Strazel sono glaciali dalla lunetta nel finale. Con questa vittoria il Monaco sale a 2 successi, due ko invece per Milano.
TABELLINO
EA7 Emporio Armani Milano-AS Monaco 79-82
Parziali: 17-22, 36-41, 62-66.
EA7 Emporio Armani Milano: Brown 12 (4/6, 1/3, 1/1 tl), Booker 15 (4/7, 1/2, 4/4 tl), Bolmaro 8 (1/4, 2/3), Shields 13 (4/7, 1/5, 2/2 tl), LeDay 10 (0/2, 2/3, 4/7 tl); Ellis 2 (0/3, 0/1, 2/2 tl), Brooks 9 (3/5, 1/7), Ricci (0/2 da 3), Guduric 10 (3/5, 1/4, 1/2 tl), Dunston. N.e. Mannion, Diop. All. Messina.
AS Monaco: James 18 (4/8, 3/10, 1/3 tl), Mirotic 7 (1/3, 0/1, 5/7 tl), Diallo 13 (3/4, 1/5, 4/4 tl), Theis 17 (7/7 da 2, 4/4 tl), Strazel 8 (0/1, 2/4, 2/2 tl); Okobo 13 (3/6, 1/4, 4/6 tl), Blossomgame 4 (1/2 da 2, 2/4 tl), Hayes 2 (1/2 da 2), Tarpey (0/1, 0/1), Nedovic (0/1 da 3). N.e. Begarin, Calathes. All. Spanoulis.