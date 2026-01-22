BASKET

Basket: Eurolega, Milano sconfitta in casa dallo Zalgiris Kaunas 82-86

Post season sempre più lontana per l'Olimpia

22 Gen 2026 - 23:07
L'Olimpia Milano non sa più vincere: terzo ko di fila in Eurolega e post season sempre più lontana (11-13 il record). La sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas (82-86) al PalaLido sembra la sinistra fotocopia di quanto accaduto la settimana scorsa sulla Stella Rossa in un altro scontro diretto: Olimpia avanti fino al terzo periodo, poi si scioglie nel finale. Il parziale decisivo dal 33' al 39' recita 4-16, con appena un canestro dal campo realizzato. La gara va a strappi. Milano parte stranamente forte con la coppia Shields-Nebo per il +11 (21-10), ma Kaunas trova velocemente il pareggio dopo l'ennesimo ingresso morbido di Booker (22-22). Un parziale immediato di 8-0 dell'Olimpia viene rintuzzato prima dell'intervallo, chiuso in vantaggio di uno dagli ospiti (44-45). Sotto di 5 e scontento della propria difesa, Poeta prende il primo tecnico in carriera dopo un fallo in attacco fischiato a Shields e l'aggressività della squadra ha un picco: 13-2 con Shields ancora protagonista (15 nel terzo quarto, 27 totali) e partita che sembra girata (67-60 al 29'). Il mai rimpianto ex, Lo (17, 12 nell'ultimo periodo), riporta Kaunas in parità, un libero di Sleva e la tripla dello scatenato Francisco (25) valgono così sorpasso e allungo decisivo (76-80) prima della gestione lituana dei minuti finali.

eurolega
olimpia milano

