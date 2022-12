Basket, Eurolega: Milano non si ferma più, anche Valencia cade 90-79

BASKET

L’Olimpia infila la terza vittoria consecutiva ed esce ufficialmente dalla crisi, super Baron con 24 punti

© ipp Prosegue la rinascita dell’Olimpia Milano in Eurolega: dopo nove sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina esce dalla crisi e infila la terza vittoria di fila. Anche il Valencia cade al Forum col punteggio di 90-79 e adesso l’Armani può cominciare a sognare una clamorosa rimonta verso la zona playoff. Tra i milanesi ottima prestazione di Baron con 24 punti, per gli spagnoli inutili le 26 trasformazioni di super Dubljevic.

Vedi anche Basket Eurolega, prima vittoria in casa per l'Olimpia: Monaco ko a Milano

Non c’è due senza tre e Milano esce ufficialmente dalla crisi in Eurolega. Per l’Olimpia arriva la terza vittoria nelle ultime tre partite, una bella boccata d’ossigeno dopo le nove sconfitte consecutive nei match precedenti che avevano fatto entrare gli uomini di Ettore Messina in un tunnel che sembrava senza fine. L’Armani invece risorge e ora sogna una clamorosa rimonta verso la zona playoff. Al Forum, con il sempre caldissimo pubblico meneghino, il Valencia crolla 90-79 sotto i colpi di un ispiratissimo Baron (24 punti) oltre a Davies e Hall (rispettivamente 17 e 14 trasformazioni). Prova super tra gli spagnoli per Dubljevic, ma non bastano i 26 punti del montenegrino.

L’Olimpia parte fortissima e vola a +16 nel secondo quarto, ma Valencia si rifà sotto fino al -2 dopo l’intervallo lungo. Poco male, i milanesi non tremano e accelerano di nuovo mettendo a segno un tremendo parziale di 16 punti a 2 e questa volta è l’allungo decisivo che dura fino alla sirena. Prossimo impegno in Eurolega per l’Armani il 6 gennaio a casa dell’Olympiacos, mentre il 2 gennaio c’è la supersfida di campionato con la Virtus Bologna.