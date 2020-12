Basket, Eurolega: il cuore non basta all'Olimpia, vince il Barcellona

BASKET

Nonostante una generosa prestazione, l'Olimpia crolla a Barcellona. Nella tredicesima giornata di Eurolega, i catalani vincono 87-71 grazie all'allungo finale, con la formazione di Messina capace di reagire ad un pessimo avvio e di condurre l'incontro fino all'ultimo quarto: 27-10 in favore dei blaugrana, guidati da Davies (21) e Mirotic (19). Quinta sconfitta per Milano nonostante un super Malcolm Delaney, top scorer con 23 punti.

Cinque minuti finali di blackout totale che costano carissimo all'Olimpia, vicina all'impresa di vincere a Barcellona. Ma anche l'avvio di Milano, priva dell'ex Real Madrid Sergio Rodriguez, è da incubo: i catalani, che si presentano al Palau Blaugrana con uno score di 9 vittorie e solo 3 sconfitte, rifilano subito un pesantissimo 11-0 alla formazione di Messina. Hines prova a suonare la carica ma, a fine primo quarto, il tabellone recita 23-15 per i padroni di casa. La reazione di Milano, però, non si fa attendere. Subito un 5-0 di parziale, poi sale in cattedra Malcom Delaney, prelevato proprio dai catalani e decisivo nel 9-0 che riporta le Scarpette Rosse in parità: 29-29. Le triple di Shields e Micov regalano il primo vantaggio agli ospiti, che all'intervallo lungo sono avanti di 4 punti (43-39).

Nel terzo quarto, il Barcellona annulla subito il distacco (43-43), e inizia così un parziale in cui le squadre lottano punto su punto. L'Olimpia parte, negli ultimi 10 minuti, dal minimo vantaggio (61-60), e prova a piazzare l'allungo decisivo in avvio, con un 6-0 però puntualmente annullato dai catalani. A metà quarto, quando le Scarpette Rosse sembrano aver blindato la difesa, Milano crolla: il Barcellona risale dal 64-69 al 73-69, un 9-0 che costringe Messina a chiamare timeout. Al rientro in campo, però, va persino peggio, perché il super parziale del Barcellona diventa addirittura 21-0, con i blaugrana che volano sull'85-69: 5 minuti nei quali salgono in cattedra Brandon Davies e Nikola Mirotic, che chiudono rispettivamente con 21 e 19 punti. Finisce 87-71: si infrangono proprio sul più bello i sogni di gloria di Milano, che rimedia il quinto ko in Eurolega nonostante un Malcom Delaney da urlo, con 23 punti e 4 assist.

RISULTATI E CLASSIFICHE