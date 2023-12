Basket, Eurolega: Milano piega il Baskonia, Bologna corsara a Belgrado  

basket eurolega

L’Olimpia supera il Vitoria-Gasteiz 76-67 nonostante le assenze. Dodicesimo successo per la Virtus, che vince in casa del Partizan per 77-75

Eurolega, la Virtus passa a Belgrado



















© ansa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Serata perfetta per le squadre italiane nel diciassettesimo turno di Eurolega: Milano piega il Baskonia con il punteggio di 76-67 tra le mura casalinghe del Forum. Per l’Olimpia decisivo uno strepitoso Voigtmann, che fa segnare una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi. Vince anche Bologna, che si impone per 77-75 sul campo del Partizan Belgrado grazie a Lundberg e Belinelli, e fa segnare la dodicesima vittoria stagionale in Europa, che vale il secondo posto solitario in attesa di Monaco-Barcellona.

Dodicesima vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna, 77-75 in casa del Partizan Belgrado. Intensità alta e tanti falli in avvio, con Cordinier e Belinelli che cercano di portare avanti gli emiliani. Hackett sale in cattedra sia in difesa che in attacco negli ultimi minuti del primo periodo, chiuso in vantaggio dagli ospiti 23-18. Nel quarto successivo Nunnally prova a tenere a galla la compagine serba, che però fatica a leggere le scelte offensive di Shengelia. L’asse tra il georgiano e Hackett funziona a meraviglia, e le V-nere mantengono le cinque lunghezze di vantaggio all’intervallo, sul 41-36. Al rientro in campo dopo la pausa lunga la squadra di Banchi accelera nuovamente, con un super Belinelli dall’arco, ma con il passare dei minuti Jaramaz dà la scossa agli uomini di Obradovic: l’equilibrio regna ancora sovrano, sempre con la Virtus avanti di cinque punti (60-55). La sfida si infiamma nei seicento secondi finali, con la tripla di Kaminsky che riporta la Mozzart Bet a -1. Finale incandescente, con Shengelia che a quaranta secondi dal termine si prende lo sfondamento di Caboclo sul +1 con una giocata difensiva incredibile. Kaminsky ha in mano la tripla per vincerla sulla sirena, ma il ferro premia Bologna e sputa fuori il tiro decisivo. Vince la Virtus 77-75, Partizan ko.

TABELLINO

Partizan Mozzart Bet Belgrado-Virtus Segafredo Bologna 75-77

Parziali: 18-23, 36-41, 55-60

Partizan Mozzart Bet Belgrado: Vukcevic (0/1, 0/1), Punter 12 (4/6, 0/4, 4/6 tl), Dozier Jr. 5 (1/1, 1/1), Pontika 2 (1/2, 0/1), Caboclo 10 (3/4, 1/2, 1/2 tl); Nunnally 19 (7/10, 1/5, 2/3 tl), Jaramaz 12 (2/2, 2/2, 2/4 tl), Leday 5 (0/4, 1/4, 2/2 tl), Andjusic (0/1 da 3), Kaminsky 10 (2/4, 2/5). N.e.: Koprivica. All.: Obradovic.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9 (3/5, 1/2), Belinelli 14 (1/2, 3/9, 3/3 tl), Shengelia 10 (4/4, 0/3, 2/2 tl), Hackett 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Dunston 3 (1/1, 1/2 tl); Lundberg 16 (3/5, 2/4, 4/4 tl), Pajola 1 (0/1, 0/2, 1/2 tl), Dobric (0/1 da 3), Cacok 4 (2/2), Polonara (0/2), Abass 10 (1/2, 2/3, 2/2 tl). N.e.: Mascolo. All.: Banchi.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 76-67

Successo per l’Olimpia Milano, che piega il Baskonia 76-67. Fin dal primo periodo i meneghini sembrano essere più intensi, con Flaccadori che impatta benissimo sulla partita. Nel quarto successivo la squadra di Messina crea il vero gap: Tonut recupera tre palloni consecutivi, con i baschi che perdono una quantità innumerevole di possessi. Voigtmann è micidiale sia a rimbalzo che dalla linea dei tre punti, con i padroni di casa che chiudono il primo tempo con quindici punti di vantaggio, sul 46-31. Dopo la pausa lunga gli ospiti mettono in campo più solidità e compattezza difensiva, affidandosi a Moneke in attacco. Gli uomini di Ivanovic segnano 17 punti concedendone soltanto 14, ma restano comunque sotto di dodici lunghezze a un quarto dalla fine. Nei dieci minuti conclusivi il Vitoria torna anche a -10, ma è ancora una volta Voigtmann a chiudere i conti, oltre al lavoro difensivo di Poythress. Vince Milano 76-67 e fa segnare la settima vittoria, al netto di dieci sconfitte.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Baskonia Vitoria-Gasteiz 76-67

Parziali: 20-12, 46-31, 60-48

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 21 (7/11, 2/4, 1/2 tl), Flaccadori 14 (1/6, 3/6, 3/4 tl), Hall (0/4, 0/2), Hines 8 (3/5, 2/2 tl), Voigtmann 19 (4/6, 3/6, 2/4 tl); Poythress 5 (2/3, 1/1 tl), Bortolani (0/1, 0/1), Tonut 7 (2/2, 0/1, 3/4 tl), Baron (0/1, 0/3), Caruso, Kamagate 2 (1/1). N.e.: Miccoli. All.: Messina.

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Sedekerskis 12 (5/7, 2/3 tl), Marinkovic 10 (3/4, 1/3, 1/1 tl), Miller-McIntyre 4 (2/5), Diez (0/1 da 3), Kotsar 2 (0/4, 2/2 tl); Howard 7 (1/4, 1/6, 2/3 tl), Chiozza (0/1 da 3), Diop 3 (1/1, 1/3 tl), Costello 9 (2/3, 1/4, 2/2 tl), Moneke 14 (4/7, 6/8 tl), Rogkavopoulos 6 (1/1, 0/2, 4/4 tl). N.e.: Raieste. All.: Ivanovic.