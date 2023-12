LA SQUADRA SPETTACOLO

La squadra di Galbiati è una delle più spettacolari del campionato. "Banchi è un maestro per me. Giocare ad alto ritmo ci permette di segnare tanti punti e abbiamo giocatori che stanno sorprendendo"

A due punti dalla coppia di testa, sullo stesso gradino della Virtus, più in alto di Milano: basterebbe guardare la classifica per farsi un'idea dell'inizio di stagione di Trento, ma i numeri ne raccontano solo una parte. Per il livello del suo basket, infatti, l'Aquila di Galbiati è riconosciuta da tutti come una delle squadre più spettacolari del campionato. "Lo lasciamo dire agli altri": replica così, a questa investitura, il coach della Dolomiti Energia.

Galbiati ha però parlato delle caratteristiche che producono questo spettacolo. "Sicuramente giocare ad alto ritmo ci permette di segnare tanti punti, abbiamo dei giocatori che si sposano bene con il nostro sistema e col nostro stile di gioco. Abbiamo giocatori che ci stanno sorprendendo e facendo meglio di ogni più rosea aspettativa. Vogliamo continuare a divertire il nostro pubblico e quelli che ci guardano a casa".

Il coach non ha nessuna esitazione, quando gli chiediamo qual è il suo riferimento come coach. "Uno dei miei maestri e uno dei miei allenatori preferiti è Luca Banchi. Ho avuto la fortuna di guardarlo prima e lavorarci insieme poi. Ho continuato a seguirlo e a vedere le sue evoluzioni nelle varie esperienze, con gruppi molto diversi tra loro. Mi piace anche l’NBA, qualcosa provo sempre a rubare, ma chiaramente sono due monti diversi".

Lo spettacolo per la Dolomiti Energia Trentino è quasi una vocazione, tradotta in campo da un roster costruito ad arte, con il giusto mix tra esperienza e voglia di affermarsi. "Biligha e Alviti sono due giocatori importanti nel nostro gruppo, quando abbiamo costruito la squadra si voleva avere un gruppo italiano forte. Abbiamo aggiunto loro due e Quinn Ellis che ci hanno portato esperienza, vissuto e grande fisicità. Biligha ci cambia completamente lo scenario difensivo, Alviti ha portato grande voglia di rivalsa ed è ancora in fase di evoluzione. Ogni tanto tende ad avere qualche alto e basso, ma ci stanno dando tanto. Poi cito Baldwin, grazie ai nostri buoni uffici e agli scout NBA siamo riusciti a farlo tornare in Europa. Al di là di quello che fa in campo è un giovane uomo eccezionale. Voglio spendere due parole anche per Quinn Ellis, che arriva da anni di settore giovanile e A2, sta facendo cose molto interessanti".

Il divertimento è percepito anche in campo, come ci racconta Davide Alviti. "Ci divertiamo e credo che si veda, quando un gruppo sta bene in campo e fuori si vede anche dai risultati. Ci passiamo la palla, stiamo bene assieme, confermo questo divertimento in campo, dobbiamo tenerlo con noi".

La sua è una storia di riscatto: a Trento sta trovando le condizioni ideali per esprimersi. "Non mi piace parlare di individualità, ma nel complesso sta andando molto bene. Voglio continuare a cercare di migliorarmi, come ho sempre fatto".

Una rinascita che, inevitabilmente, porta a parlare di Nazionale. "Non ho parlato con nessuno dello staff dell'Italia, ma resta un grande obiettivo. È il sogno di tutti, l’ho vissuto qualche anno fa. All’esordio ho provato un’emozione unica, cercherò di riviverla".