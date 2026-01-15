Logo SportMediaset

Basket, Eurolega: Bologna vince a Dubai e insegue i playoff

La Virtus si impone 80-72 in trasferta, Edwards e Niang trascinano le V-nere all’undicesimo successo

15 Gen 2026 - 19:14
© X Virtus Bologna

© X Virtus Bologna

Nel ventiduesimo turno di Eurolega di basket la Virtus Bologna centra l’undicesima vittoria della sua campagna europea vincendo 80-72 sul parquet di Dubai. Avramovic e Bacon provano a spingere la formazione emiratina, ma Niang e soprattutto Edwards (21 punti) trascinano le V-nere a cavallo dei due quarti centrali. Nei dieci minuti finali i padroni di casa tornano sotto, ma gli emiliani portano a casa il successo. La Virtus continua a sognare i play-off.

BC DUBAI-VIRTUS BOLOGNA 72-80
Undicesima vittoria in Eurolega per Bologna, corsara a Dubai con il punteggio di 80-72. Il primo periodo è estremamente equilibrato: 23-23 nonostante la partenza super dei padroni di casa con il parziale di 12-4. Kabengele e Petrusev spingono gli emiratini, mentre gli emiliani tornano sotto grazie a Niang. Saliou è protagonista anche dopo la prima pausa breve, insieme ad Edwards, quando le V-nere arrivano a mettere il muso avanti fino al 41-38 dell’intervallo. Dubai si aggrappa a Bacon, ma continua ad inseguire anche nel terzo periodo. Il secondo tempo degli uomini di Golemac è però trascinato da Avramovic, che a inizio degli ultimi dieci minuti spinge i suoi anche fino al sorpasso. Le triple di Pajola ed Edwards per gli ospiti rispediscono gli avversari a -6, con la guardia statunitense che respinge ogni tentativo di avvicinamento degli emiratini nel finale. Doppia doppia pazzesca per Niang con 17 punti e 17 rimbalzi, 21 punti per Edwards: Bologna espugna la Coca-Cola Arena e continua a sognare i play-off.

