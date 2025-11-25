Basket, Eurolega: Bologna ancora ko in trasferta, vince il Fenerbahce

Settima sconfitta in trasferta per la Virtus Bologna in Eurolega: il Fenerbahce vince 66-64 nel tredicesimo turno. Gli emiliani confermano la differenza di rendimento tra il PalaDozza e i parquet in giro per l’Europa: la sfida è equilibrata e accesa, con gli ospiti che mettono anche il muso avanti a fine primo tempo (31-30). I turchi restano incollati e nel quarto periodo mettono la freccia, trascinati da un super Baldwin da 18 punti.