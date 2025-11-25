Basket, Eurolega: Bologna ancora ko in trasferta, vince il Fenerbahce

La Virtus lotta fino in fondo, i turchi si impongono 66-64 trascinati da un super Baldwindi Redazione
Settima sconfitta in trasferta per la Virtus Bologna in Eurolega: il Fenerbahce vince 66-64 nel tredicesimo turno. Gli emiliani confermano la differenza di rendimento tra il PalaDozza e i parquet in giro per l’Europa: la sfida è equilibrata e accesa, con gli ospiti che mettono anche il muso avanti a fine primo tempo (31-30). I turchi restano incollati e nel quarto periodo mettono la freccia, trascinati da un super Baldwin da 18 punti.
Nulla da fare per Bologna, che trova un’altra sconfitta in trasferta con il 66-64 sul parquet del Fenerbahce. Nel primo periodo le V-nere mettono il muso avanti, 17-15 nel segno di Edwards e Vildoza. La sfida resta punto a punto anche nel secondo periodo, con Baldwin che inizia a mettersi in moto tra le file dei padroni di casa. Il punteggio all’intervallo è 31-30 in favore degli uomini di Ivanovic, ma a inizio secondo tempo le triple di Devon Hall aiutano i turchi ad arrivare al sorpasso. A seicento secondi dalla fine il tabellino è sul 50-47, poi l’ultimo quarto diventa quasi una sfida personale tra Baldwin ed Edwards. La guardia del Fener sembra avere la meglio (18 punti totali), ma la tripla di Morgan riporta la parità a meno di un minuto dalla fine: serve il canestro dell’azzurro Niccolò Melli ai padroni di casa per trionfare, sul definitivo 66-64. Ottava vittoria per il Fenerbahce, settima sconfitta (tutte fuori casa) per Bologna.