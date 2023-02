Basket, Eurolega: Belinelli trascina la Virtus in casa dell'Asvel

EUROLEGA

In Francia finisce 77-64 per Bologna con 21 punti dell'ex San Antonio. Scariolo più vicino ai playoff

© ansa Terza vittoria nelle ultime quattro giornate di Eurolega per la Virtus Bologna, che si impone 77-64 in casa dell'Asvel. In Francia, il protagonista è Marco Belinelli, autore di 21 punti con 4 triple e decisivo per il successo della formazione di Scariolo, ora a 11-12 di record e vicinissimo ai playoff. I transalpini, invece, non vanno oltre i 15 di De Colo, miglior marcatore di sempre nelle coppe europee, e restano a 8-15 insieme all'Olimpia.

Il terzo successo nelle ultime quattro partite di Eurolega della Virtus porta la firma di Marco Belinelli. L'ex San Antonio è decisivo nella sfida vinta da Bologna in casa dell'Asvel, che resta penultimo insieme all'Olimpia: sono 21 i punti, arrivati con 4 triple, 4/6 in area e un libero. Una prestazione sontuosa che permette alle Vu Nere di chiudere il primo tempo avanti di un possesso (39-37). La difesa ben organizzata da Scariolo fa il resto: appena 27 i punti messi a segno dai francesi nell'intera ripresa, con gli ospiti che ne avevano concessi 23 nel solo secondo quarto.

E se il 16-11 al rientro sul parquet dell'Astroballe tiene ancora in vita i transalpini, l'allungo decisivo arriva negli ultimi 10 minuti, quando la Virtus mette a segno un parziale di 8-0 che manda in archivio il match. L'Asvel non riesce più a recuperare e incassa la sconfitta numero 15 in questa Regular Season di Eurolega. Non bastano i 15 punti di Nando De Colo, che diventa così il miglior marcatore di sempre nelle competizioni europee toccando quota 4917 e superando i 4904 di Nikos Galis.

Sergio Scariolo, invece, si gode un super Marco Belinelli ma anche altri due giocatori in doppia cifra: Isaia Cordinier e Tornike Shengelia, entrambi a quota 10 ma con il francese autore anche di 5 rimbalzi e 5 assist contro i 4 e i 3 del georgiano. La Virtus ha ora 11 vittorie e 12 sconfitte, con Partizan, Maccabi, Valencia e Zalgiris a 12-11 e in lotta per la zona playoff. Il sogno della Virtus Bologna, che ha lo stesso record dei campioni in carica dell'Anadolu Efes, di andare oltre la Regular Season continua.