Basket, Eurolega: alla Virtus il Derby con l'Olimpia, finisce 97-85

La sfida tutta italiana in Eurolega va dunque a Bologna, che soffre in avvio ma piega l'Olimpia. In vantaggio dopo i primi 10 minuti ci va Milano, avanti 27-14 al termine del quarto d'apertura. La Virtus Arena, però, non si fa condizionare da un inizio poco positivo e salgono in cattedra, nel frattempo, Morgan e Alston Jr, che chiudono con 22 e 20 punti. Pian piano, i campioni d'Italia in carica risalgono e all'intervallo lungo è parità: 47-47. A fare la differenza è il terzo quarto, quello spesso decisivo: 30 punti per i padroni di casa, solo 19 per gli ospiti, che si presentano così all'ultimo periodo sotto di 11 punti (77-66). La Virtus tiene le distanze, anzi quando può aumenta il vantaggio e infatti a 6 minuti dalla sirena finale è 89-74 in favore di Bologna. L'Olimpia riesce a portarsi solo sul -10 (89-79), poi le V Nere gestiscono. Alla sirena finale è 97-81, vittoria importante per due aspetti: per il trionfo nello scontro diretto (e nel Derby italiano) e aggancio in classifica, visto che dopo diciannove giornate entrambe hanno 9-10 di record. Oltre ai 22 punti di Morgan e i 20 di Alston Jr, ci sono anche i 12 di Jallow, gli 11 di Niang e i 10 di Vildoza. Il migliore per Poeta è Nebo, che però ne mette a referto solo 15.