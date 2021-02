Basket, Coppa Italia: Rodriguez-Hines, l’Olimpia Milano vola in finale

BASKET

Nella prima semifinale le Scarpette rosse stendono Venezia 96-65. Decisivo il 30-11 del terzo periodo

L’ AX Armani Exchange Milano è la prima finalista della Coppa Italia di basket grazie al 96-65 sull’Umana Reyer Venezia, targato in modo indelebile dal duo Rodriguez-Hines. Lo spagnolo incanta la platea con 22 punti e 9 assist, il pivot americano registra una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi. La squadra di De Raffaele resiste per due quarti, prima di cedere nella ripresa sotto i colpi dei fuoriclasse meneghini. ansa

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UMANA REYER VENEZIA 96-65

Grazie a una ripresa impeccabile sui due lati del campo, l’Olimpia di coach Ettore Messina strapazza l’Umana Reyer e si guadagna il pass per la finale. A Venezia non basta un inizio sprint, in cui il duo Tonut-Watt piazza la prima spallata del match con una striscia di quattro triple, per arrivare al 20-8. Milano corre ai ripari con Datome e Rodriguez dalla panchina e la squadra di Messina cambia volto: una giocata spaziale di Hines archivia il primo quarto sul 20-25, Venezia non riesce a replicare a causa dagli adeguamenti offensivi e difensivi dell’Olimpia, con gli arbitri che lasciano spesso correre qualche contatto al limite. Milano prima sorpassa con LeDay e poi trafigge la Reyer con una scarica impressionante di triple (5/7 nel quarto) fino al +4 dell’intervallo (42-38). Servono poi ancora la pazienza e l’esperienza del duo Rodriguez-Hines per scardinare la finta zona orogranata, concedendo solo le briciole sotto il proprio tabellone. LeDay affonda il canestro del 53-43 con i lagunari completamente in bambola, ed è ancota il duo ex-Cska ad incantare, creando il break che spacca la gara e che porta il punteggio sul 72-49 al 30’. L’ultimo quarto è pura accademia: finisce 96-65 con l’Olimpia che si gode un Chacho stellare (22 punti e 9 assist), ben supportato dal solido Hines (doppia-doppia da 14 punti e 10 rimbalzi).