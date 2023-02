Basket, Coppa Italia: la Virtus Bologna vola in semifinale, Venezia battuta 82-68

BASKET

La Reyer combatte nei primi due quarti, poi Belinelli trascina la Segafredo al successo

Nella seconda giornata dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia la Virtus Bologna trionfa 82-68 contro la Umana Reyer Venezia e vola in semifinale. I lagunari sono molto fluidi e micidiali a rimbalzo nel primo tempo, con una difesa impeccabile (36-34). Nei due periodi successivi esce fuori la qualità della Segafredo, trascinata da un Belinelli implacabile (21 punti). Bologna sfiderà la vincente di Tortona-Trento.



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – UMANA REYER VENEZIA 82-68

Dopo la clamorosa eliminazione dell’Olimpia Milano non fa sorprese la Virtus Bologna, che vince 82-68 contro Venezia e diventa di fatto la favorita per la vittoria finale. Un primo periodo equilibratissimo, con l’altalena del cambio vantaggi che pullula nel corso dei primi dieci minuti di gioco. Il gioco dei veneti passa molto dalle mani di Granger. I due quintetti vanno all’unisono anche con le percentuali del tiro da tre, che iniziano a funzionare solamente nei minuti finali del periodo. Si va alla prima pausa sul 22-20 in favore della Reyer. Gli emiliani faticano a trovare ritmo a inizio secondo quarto, con Venezia che lavora benissimo a rimbalzo e apre un parziale di 8-0 (grazie anche ai due canestri sotto il ferro di Tessitori). Le due triple di consecutive di Marco Belinelli rinvigoriscono gli uomini di Scariolo, che tornano a -2 a meno di quattro minuti dall’intervallo. I lagunari muovono meglio il pallone, con Bologna che riesce a restare a contatto in chiusura di primo tempo grazie al bonus esaurito dagli avversari. Il secondo periodo finisce in parità, con il tabellino che recita 36-34 per la Umana all’intervallo lungo. Dagli spogliatoi esce meglio la Virtus, trascinata da un Teodosic più lucido che riporta avanti i suoi (parziale di 15-0 per Bologna tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo). Venezia non segna per sei minuti consecutivi, con i bolognesi che provano l’allungo sul 45-37. Shengelia e Mickey fanno la differenza nei minuti finali del periodo, e a dieci minuti dal termine la squadra di Scariolo è avanti 55-48. La giocata da tre punti di Pajola vale il +10 a inizio quarto quarto. La Reyer scende con le percentuali, soprattutto da tre punti. La mano di Marco Belinelli si scalda, con due triple pesantissime (una comprensiva di libero supplementare) che fissano il punteggio sul 69-56. L’ex campione Nba è una furia nel quarto periodo, con la Umana che non riesce più a ricucire il divario. Finisce 82-68, con la Virtus che vola in semifinale: eliminata la Reyer Venezia.

