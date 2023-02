Basket, Coppa Italia: Brescia elimina Milano, Pesaro passa 84-80 su Varese

BASKET

Al Pala Alpitour l’Olimpia cade 75-72 contro la Germani, ok anche Carpegna Prosciutto: sabato alle 20:45 la semifinale

© ipp Risultato a sorpresa nelle Final Eight della Coppa Italia di basket: la Germani Brescia elimina l’Olimpia Milano: 75-72. I campioni in carica di Ettore Messina salutano il torneo nonostante i 18 punti di Baron. Solida invece la Germani con i 16 di Massinburg. Nell’altra gara, Carpegna Prosciutto Pesaro batte 84-80 Openjobmetis Varese, MVP Charalampopoulos (18 punti). La prima semifinale (sabato 18 febbraio, 20:45) sarà dunque Brescia-Pesaro.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GERMANI BASKET BRESCIA 72-75

L’Olimpia Milano è fuori dalle Final Eight di Coppa Italia: termina 75-72 il quarto di finale contro una arrembante Brescia. Il primo quarto è un entusiasmante testa a testa: nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra. Nelle battute iniziali, a fare la differenza tra gli uomini della Leonessa è soprattutto Kenny Gabriel, che infila 3 triple su 4 per 11 punti complessivi, contribuendo in larga parte al 20-19 con cui si va al riposo breve. I campioni in carica di Ettore Messina sembrano presi alla sprovvista e nei secondi dieci minuti la Germani continua a macinare gioco, volando a +16 (45-29) quando si arriva all’intervallo. Nel terzo periodo, i milanesi cercando di risalire la china aggrappandosi ai tiri liberi, sintomo anche del poco ritmo nella metà campo avversaria. La reazione rabbiosa però c’è e l’attacco di Brescia viene reso inoffensivo per più di quattro minuti da una difesa a zona molto più dinamica e aggressiva. I canestri di Napier, Baron e Datome fanno il resto, accorciando dal -18 fino al -1: si va all’ultimo atto di questa decisiva gara sul punteggio di 56-55. Nell’ultimo quarto non si gioca con continuità, ma a poco più di due minuti dalla fine è 63-63. Luwawu-Cabarrot porta Milano sul 65-63, poi Petrucelli infila quattro tiri liberi consecutivi e la Leonessa è a +2. Il francese dell’Emporio Armani spende però male l’ultimo fallo di squadra a un minuto dalla sirena finale e regala altri due punti agli avversari: 69-65. Ci pensa Baron a dimezzare lo svantaggio, ma a 15 secondi dalla fine arriva il 71-67 per Brescia con il canestro dello statunitense Odiase. Provano a rispondere i campioni d’Italia, ma Massinburg fa volare la Germani in semifinale con gli ultimi e fondamentali punti. Mentre Milano torna a casa alla prima gara delle Final Eight, dopo il trionfo dello scorso anno.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - OPENJOBMETIS VARESE 84-80

La Carpegna Prosciutto si sbarazza 84-80 di una pugnace Openjobmetis Varese nel secondo quarto di finale di Coppa Italia in programma oggi al Pala Alpitour di Torino. Il primo quarto vede i marchigiani subito aggressivi e determinati a dettare il proprio ritmo alla gara. La difesa degli uomini di Matt Brase sembra invece troppo statica e facile preda degli attacchi avversari. E infatti i primi 10 minuti si chiudono 29-12. La pressione della Carpegna Prosciutto continua anche nel periodo successivo e la gara è divertente e vivace. Tuttavia, i lombardi riescono parzialmente a ridurre il divario arrivando all’intervallo lungo sul punteggio di 44-35. Il momento positivo dei biancorossi continua anche nel terzo quarto, dove riescono a ristabilire la parità (55-55) grazie ai canestri dello statunitense Jaron Johnson (18 punti in 19 minuti). La partita è dunque accesa e i due quintetti non sembrano avvertire la tensione della gara secca: ritmi alti e tanti rischi in attacco per entrambe le formazioni. Sorpassi e controsorpassi si alternano fino all’ultima pausa del match che vede l’Openjobmetis sotto per 67-64. Nel quarto finale, i varesotti subiscono qualche tiro libero di troppo, ma a tre minuti dal termine il tabellone al Pala Alpitour recita 77-77. I canestri si fanno pesanti quando la sirena inizia ad incombere, ma alla fine la vittoria è di Pesaro, che raggiunge così Brescia in semifinale, in agenda sabato 18 febbraio alle ore 20:45. Esce invece a testa alta la Openjobmetis Varese, che sul parquet ha dato tutto.