Basket, Coppa Italia: l'Olimpia Milano travolge Venezia, ecco la prima finalista

basket coppa italia

L'Ea7 Emporio Armani domina dall'inizio alla fine, non concedendo mai una speranza di rimonta alla Reyer: Shields è il trascinatore nel 100-77 che vale la finalissima

© ipp La prima semifinale della Coppa Italia di basket incorona l'Ea7 Emporio Armani Milano, che domina una gara senza storia. La Reyer Venezia, dopo aver effettuato il primissimo allungo della sfida, viene travolta e chiude sul -23 a metà gara, non riuscendo a riprendersi ed a riaprire i giochi. Vince 100-77 l'Olimpia, che conquista la finalissima con un assoluto trascinatore: Shavon Shields chiude con 28 punti e sei triple, precedendo Napier (17).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 100-77

L'Olimpia Milano domina e conquista la finalissima della Coppa Italia, travolgendo la Reyer Venezia e regalandosi la chance di conquistare il primo titolo stagionale: Messina e i suoi superano la semifinale col punteggio di 100-77. Il primo squillo all'InAlpi Arena è della Reyer, che vola sul 7-6 coi liberi di Tessitori, ma poi si accende l'Armani: la formazione meneghina sfrutta la tripla di Shields e la ritrovata verve di Melli-Napier per volare sul 15-8 e non si volta più indietro. Mirotic e Flaccadori allungano ulteriormente per l'Olimpia, che chiude il primo quarto sul 31-20 con la tripla di Tonut. Il dominio dell'Olimpia è totale nei primi minuti del secondo periodo, che vedono Shields e compagni volare sul +20: Venezia segna solo dopo quattro minuti, ma non riesce a contrastare lo strapotere avversario.

Domina infatti Milano, che chiude sul 60-37 a metà gara: merito di un sontuoso Shavon Shields, autore di 22 punti e cinque triple (su sei tentate). Il terzo quarto è quello del tentativo di rimonta effettuato dalla Reyer Venezia, che inizia ritrovando l'efficacia di Simms e Spissu: questi ultimi fermano il 9-0 iniziale e solo Shields ravviva l'Olimpia, riportandola sul +16. Hall e Flaccadori fanno il resto, ricacciando periodicamente indietro i rivali a suon di canestri: è 74-58 prima dell'ultimo periodo. Wiltjer e Kabengele provano a regalare un'altra speranza all'Umana, ma Voigtmann risponde a suon di triple e Napier è imprendibile: sono loro a riportare l'Armani sul +20 e chiudere i giochi. Da qui in poi l'Olimpia gioca solo per ristabilire il margine di metà gara e ci riesce, chiudendo sul 100-77 e sul +23. Messina e i suoi sono la prima finalista della Coppa Italia: decisivo uno Shields da 28 punti in mezz'ora, con sei triple, che precede Napier (17). Alla Reyer non bastano Kabengele (18), Tucker (15) e Spissu (14).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 100-77

(31-20, 60-37, 74-58)

Ea7 Emporio Armani Milano - Melli 2 (1/5, 0/2, 0/2 tl), Napier 17 (4/6, 2/5, 3/3 tl), Hall 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Shields 28 (4/5, 6/12, 2/2 tl), Voigtmann 11 (2/7, 2/2, 1/2 tl), Tonut 8 (1/1, 2/4), Ricci 2 (1/1, 0/2), Flaccadori 13 (2/3, 3/4), Mirotic 8 (3/4, 0/1, 2/2 tl), Hines 2 (1/2 da 2), Bortolani (0/1 da 3), Caruso 2 (0/1 da 2, 2/2 tl). All. Messina.

Umana Reyer Venezia - Spissu 14 (3/3, 2/6, 2/2 tl), Casarin (0/1, 0/2), Simms 10 (2/3, 2/3), Tucker 15 (5/8, 0/3, 5/6 tl), Tessitori 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Heidegger 9 (1/3, 1/5, 4/4 tl), De Nicolao (0/1 da 3), Kabengele 18 (5/9, 1/1, 5/6 tl), Brooks, Wiltjer 6 (0/2, 2/4). N.e. O'Connell, Janelidze. All. Spahija.