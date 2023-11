Basket: cadono Bologna e Venezia, Milano torna a sorridere

BASKET

La Virtus sconfitta 93-83 a Cremona, la Reyer cade a Pistoia: l’Olimpia travolge Brindisi 87-57

Sesta giornata di Serie A di basket: arrivano le prime sconfitte in campionato per Bologna e Venezia. La Virtus cade a Cremona 93-83, mentre Pistoia piega la Reyer 85-77. Torna invece a sorridere l’Olimpia Milano, che travolge Brindisi 87-57. Vittorie esterne per Brescia (87-59 a Tortona) e Scafati (97-87 in casa di Treviso), mentre Trento si impone 98-88 contro Reggio Emilia. Si rialza Varese, che supera Sassari 90-79.

VANOLI CREMONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 93-83

Dopo le tante vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega crolla la Virtus Bologna, sconfitta 93-83 sul campo della Vanoli Cremona. Le V-nere reggono praticamente un quarto, con i lombardi che creano il gap nei due periodi centrali. La Vanoli apre due parziali, il primo di 9-0 e il secondo di 6-0, decisivi nell’economia del match. Gli ospiti cercano di rientrare nei dieci minuti finali con il solito Shengelia, ma Cremona gestisce e la chiude con un quarto periodo spettacolare di Trevor Lacey. Vince Cremona 93-83, prima sconfitta in Serie A per la Segafredo.

TABELLINO

Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna 93-83

Parziali: 21-23, 46-37, 71-52.

Vanoli Cremona: Adrian 18 (4/5, 3/4, 1/2 tl), McCullough 7 (2/4 da 3, 1/1 tl), Pecchia 2 (1/2), Denegri 7 (1/1, 1/3, 2/2 tl), Zanotti 4 (2/2, 0/1); Zegarowski 15 (1/3, 3/6, 4/5 tl), Golden 22 (8/9, 6/6 tl), Lacey 14 (2/4, 3/6, 1/2 tl), Piccoli 3 (1/2 da 3), Eboua 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl). All.: Cavina.

Virtus Segafredo Bologna: Dobric 11 (4/4, 1/4), Cordinier 13 (2/4, 2/4, 3/4 tl), Pajola 3 (0/2, 1/3), Shengelia 14 (5/6, 0/1, 4/5 tl), Cacok 6 (2/5, 2/5 tl); Smith 10 (2/2, 1/2, 3/3 tl), Mickey 12 (4/7, 0/1, 4/6 tl), Abass 7 (2/2, 1/4), Belinelli 6 (0/1, 2/7), Mascolo, Hackett 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl). N.e.: Menalo. All. Banchi.

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA 85-77

Moore, Willis e Varnado guidano l'ottimo avvio di partita dei toscani, che riescono a chiudere il primo parziale avanti di otto punti con il punteggio di 25-17. Tessitori non basta agli ospiti per ridurre sensibilmente il gap prima dell'intervallo, con Pistoia che arriva alla pausa rinfrancata dal 43-36. Al rientro sono Tucker e Spissu a guidare il tentativo di riscossa dei veneti, che si portano fino al -1 prima di vedere il proprio distacco ampliato nuovamente fino ai cinque punti con cui si approccia all’ultimo parziale. L’Estra allunga fino al +7 a cinque minuti dalla fine, Venezia accorcia ancora fino al 74-73 ma poi è Moore con una tripla ed un assist a rilanciare la propria squadra, che chiude il match sull’85-77 e rifila alla Reyer la prima sconfitta stagionale nella competizione. Varnado grande protagonista del successo grazie ai suoi 26 punti, mentre non bastano i 21 di Tessitori agli ospiti per rimontare.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA 85-77 (25-17, 43-36, 65-60, 85-77)

ESTRA PISTOIA: Willis 15 (3/3 da 2, 3/7 da 3), Moore 18 (5/10 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Varnado 26 (4/9 da 2, 5/7 da 3, 3/4 tl), Hawkins 8 (1/2 da 2, 2/6 da 3), Ogbeide 9 (4/7 da 2, 1/1 tl), Della Rosa n.e, Metsla n.e, Dembelè n.e, Saccaggi 0, Del Chiaro 4 (2/3 da 2), Stoch n.e, Wheatle 5 (2/4 da 2, 0/2 da 3, 1/4 tl). All. Brienza

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 9 (2/3 da 2, 1/7 da 3, 2/2 tl), Casarin 4 (2/3 da 2), Simms 1 (0/1 da 2, 0/4 da 3, 1/2 tl), Tucker 17 (2/5 da 2, 3/7 da 3, 4/5 tl), Tessitori 21 (8/14 da 2, 1/3 da 3. 2/2 tl), De Nicolao 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), O'Connell 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Janelidze n.e, Brooks 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3), Wiltjer 9 (2/4 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Jannuzzi n.e, Brown Jr 8 (4/9 da 2, 0/4 da 3). All.Neven

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57-87

Milano cerca una vittoria che manca da quattro partite tra tutte le competizioni e parte subito bene, sebbene un primo quarto a basso punteggio ma che registra comunque il +7 meneghino. Brindisi rientra in campo nel parziale successivo con una maggior capacità di incidere in attacco e cerca di diminuire il distacco dalla formazione allenata di Messina, ma si arriva all’intervallo lungo sul 28-36. La presenza di Shields in campo è fondamentale, in questa parte della partita, poi sale in cattedra anche Tonut nel condurre l’Olimpia fino al 39-64 che chiude il terzo quarto, decretando di fatto il ritorno alla vittoria dei suoi. Gli ultimi minuti rappresentano sostanzialmente una formalità per Milano, che ruota i componenti della rosa a disposizione del coach e ne gestisce le energie verso i prossimi impegni, chiudendo l’incontro con il largo punteggio di 57-87. I padroni di casa restano a quota zero vittorie in sei partite, confermando un difficoltoso avvio di stagione.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57-87 (8-15, 28-36, 39-64, 57-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6 (0/3 da 2, 2/9 da 3), Mitchell 5 (0/2 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Riismaa 10 (2/2 da 2, 2/5 da 3), Seck 3 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Lombardi 10 (4/7 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Malaventura 0, Buttiglione 0, Guadalupi 3 (1/1 da 3), Sneed 9 (2/5 da 2, 0/4 da 3, 5/5 tl), Laszewski 5(1/2 da 2, 1/2 da 3), Kyzlink 6 (2/4 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl). All. Dragan

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bortolani 11 (2/3 da 2, 2/5 da 3, 1/1 tl), Kamagate 10 (4/4 da 2, 2/4 tl), Flaccadori 3 (0/3 da 2, 0/1 da 3, 3/4 tl), Hall 5 (1/2 da 2, 1/1 da 3), Voigtmann 2 (1/3 da 2), Lo 6 (3/6 da 2, 0/4 da 3), Poythress 11 (4/8 da 2, 3/4 tl), Tonut 16 (2/3 da 2, 4/5 da 3), Melli 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Ricci 7 (2/4 da 2, 1/1 da 3), Caruso 0 , Shields 11 (1/2 da 2, 2/5 da 3, 3/3 tl). All. Messina



BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA-GERMANI BRESCIA 59-87

Successo per la Germani Brescia, che spazza via Tortona 87-59. I lombardi sono convincenti dall’avvio, con un super parziale iniziale per indirizzare il match. I piemontesi cercano di rimanere aggrappati soprattutto nel secondo periodo, ma Weems e Dowe faticano ad entrare in ritmo. Gli ospiti dilagano poi nel secondo tempo, con Gabriel e Cobbins che fanno partire lo show. Brutto tonfo in casa per la Bertram, che registra la terza sconfitta. Vola invece la Germani Brescia, alla quinta vittoria in sei turni.



TABELLINO

Bertram Yachts Derthona Tortona-Germani Bresca 59-87

Parziali: 11-18, 31-42, 45-65.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Daum 15 (5/6, 1/5, 2/2 tl), Candi 3 (1/3, 0/2, 1/2 tl), Weems 4 (1/6, 0/3, 2/2 tl), Dowe 13 (3/5, 1/2, 4/4 tl), Radosevic 2 (1/4, 0/2); Zerini (0/2 da 3), Tavernelli (0/1), Strautins 2 (1/1, 0/1), Baldasso 7 (1/3, 1/5, 2/3 tl), Obasohan 8 (2/3, 1/2, 1/1 tl), Thomas 5 (2/2, 0/1, 1/2 tl). N.e.: Baldi. All.: Ramondino.

Germani Brescia: Christon 8 (4/7, 0/1, 0/2 tl), Bilan 4 (2/5), Della Valle 16 (2/3, 4/10), Petrucelli 6 (0/1, 2/5), Akele 6 (2/3, 2/2 tl); Gabriel 12 (2/2, 2/6, 2/2 tl), Brunell 5 (1/1, 1/3), Massinburg 17 (4/6, 2/3, 3/3 tl), Tanfoglio (0/1), Cobbins 9 (4/6, 1/2 tl), Cournooh 4 (2/4, 0/1). N.e.: Porto. All.: Magro.



DOLOMITI ENERGIA TRENTO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 98-88

Vittoria casalinga per la Dolomiti Energia Trento, che piega Reggio Emilia 98-88. L’avvio è equilibrato, con gli attacchi che lavorano meglio delle difese, ma in chiusura del primo periodo i padroni di casa allungano con il parziale di 9-0. Gli ospiti cercano di recuperare nei due quarti successivi, ma un super Grazulis tiene la UnaHotels a distanza. Nei minuti finali gli emiliani accennano ad una clamorosa rimonta, quando però è ormai troppo tardi: i trentini gestiscono bene il cronometro e i punti di vantaggio. Quinta vittoria in campionato per la Dolomiti, che coincide con la seconda sconfitta di Reggio Emilia.



TABELLINO

Dolomiti Energia Trento-UnaHotels Reggio Emilia 98-88

Parziali: 28-19, 50-39, 72-59.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 3 (1/3, 0/1, 1/1 tl), Stephens 7 (3/4, 0/4, 1/2 tl), Hubb 17 (1/3, 5/6), Cooke 5 (2/3, 1/2 tl), Grazulis 24 (6/6, 4/5); Alviti 8 (1/1, 1/5, 3/4 tl), Forray 2 (0/1, 2/2 tl), Udom 11 (1/1, 3/5), Biligha 9 (3/5, 3/3 tl), Baldwin 12 (5/6, 0/3, 2/2 tl). N.e.: Niang, Conti. All.: Galbiati.

UnaHotels Reggio Emilia: Weber 15 (7/10, 1/2 tl), Hervey 26 (5/10, 4/10, 4/5 tl), Galloway 7 (2/4, 0/2, 3/5 tl), Faye (0/1, 0/4 tl), Grant 9 (2/4, 1/2, 2/2 tl); Smith 18 (3/5, 3/4, 3/3 tl), Atkins 6 (3/7), Vitali 7 (2/2, 1/1), Chillo (0/1, 0/1), Cipolla. N.e.: Uglietti, Camara. All.: Priftis.

OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 90-79

Muove un po' la sua classifica Varese, che batte Sassari in casa 90-79. Il gap tra le due squadre viene creato soprattutto nel primo periodo, con l’Openjobmetis che segna 28 punti, subendone solamente 17. Le percentuali da tre punti dei padroni di casa sono eccezionali, con Varese che arriva anche a sfiorare le venti lunghezze di vantaggio. La Banco di Sardegna prova a rientrare nel finale con Gombauld e Charalampopoulos, ma non riesce nell’intento della rimonta. Vince Varese e mette in cassaforte la seconda vittoria stagionale, mentre sono cinque le sconfitte dei sardi.



TABELLINO

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari 90-79

Parziali: 28-17, 52-40, 71-62.

Openjobmetis Varese: Cauley-Stein 14 (4/6, 2/2, 0/2 tl), Moretti 14 (1/2, 3/7, 3/4 tl), Hanlan 12 (2/8, 2/6, 2/2 tl), McDermott 18 (3/5, 3/7, 3/5 tl), Brown 15 (1/1, 4/7, 1/2 tl); Shahid 5 (1/3, 1/3), Ulaneo, Woldetensae 9 (3/3, 1/2), Librizzi 3 (0/1, 1/2). N.e.: Virginio, Assui N’Guessan. All.: Bialaszewski.

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 6 (3/7, 0/5), Kruslin 3 (1/6 da 3), Whittaker Jr. 16 (5/9, 2/2) , Gombauld 17 (5/6, 7/7 tl), McKinnie 8 (0/3, 2/5, 2/4 tl); Cappelletti 9 (3/6, 3/3 tl), Treier (0/1, 0/3), Gentile 4 (1/2, 0/3, 2/3 tl), Charalampopoulos 16 (5/8, 1/3, 3/3 tl), Raspino. N.e.: Pisano, Gandini. All.: Bucchi.

NUTRIBULLET TREVISO-GIVOVA SCAFATI 87-97

Colpo di Scafati, che trionfa 97-87 in casa della Nutribullet Treviso. I padroni di casa sono più precisi nei primi due periodi: soprattutto nel finale di primo tempo i veneti aprono un parziale importante di 6-0, per andare avanti 52-45 alla pausa lunga. La Givova rientra nel terzo quarto, grazie ad un super Nunge e a Strelnieks. I gialloblù fanno la differenza ancora una volta negli ultimi dieci minuti, con il lavoro di Pinkins e con l’eterno Logan. Vince Scafati, che tocca quota tre successi in campionato. Ancora a secco invece la Nutribullet, con sei sconfitte consecutive.



TABELLINO

Nutribullet Treviso-Givova Scafati 87-97

Parziali: 25-24, 52-45, 69-68.

Nutribullet Treviso: Harrison 16 (4/5, 2/6, 2/3 tl), Young 28 (2/7, 6/7, 6/8 tl), Allen 10 (4/8, 0/5, 2/2 tl), Booker 12 (2/4, 2/4, 2/2 tl), Paulicap 5 (2/4, 1/2 tl); Zanelli 12 (3/4, 2/4, 0/1 tl), Mezzanotte (0/1, 0/1, 0/2 tl), Torresani, Faggian 2 (1/3), Camara 2 (1/1). N.e.: Pellizzari, Scandiuzzi. All.: Vitucci.

Givova Scafati: Pinkins 18 (4/6, 1/3, 7/8 tl), Rossato 12 (3/5, 2/3), Rivers 8 (1/4, 2/2), Robinson 11 (4/8, 1/1), Nunge 18 (6/7, 2/3); Logan 10 (1/1, 2/6, 2/2 tl), Strelnieks 16 (1/2, 4/6, 2/2 tl), Gentile 4 (2/2), De Laurentiis, Mouaha (0/1 da 3), Pini. N.e.: Sangiovanni. All.: Sacripanti.